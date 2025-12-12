Logo SportMediaset

incredibile

Gaffe al Mondiale di freccette: parte il coro anti-Juve all'ingresso di Arno Merk

Incredibile a Londra: durante l'ingresso di Arno Merk al Mondiale di freccette parte per errore il remix di "Sarà perché ti amo"

di Stefano Fiore
12 Dic 2025 - 14:47

L'inizio del Mondiale di freccette 2026 all'Alexandra Palace di Londra è stato segnato da un episodio curioso che ha subito fatto il giro del web. Durante la serata d'esordio del torneo più atteso dell'anno, la regia internazionale è incappata in una clamorosa gaffe musicale a tinte italiane.

L'errore durante la "walk-on"

 Al momento dell'ingresso in pedana del giocatore tedesco Arno Merk, la scaletta prevedeva la diffusione di "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. Dagli altoparlanti dell'arena, però, non è partita la versione originale del celebre brano, bensì il remix da stadio diventato virale negli ultimi anni. Il risultato? L'ignaro Merk ha fatto la sua passerella accompagnato dal coro: "E chi non salta, è un gobbo juventino". Non si è trattato di una scelta volontaria del giocatore, ma di un errore tecnico della regia che ha mandato in onda la traccia sbagliata, trasformando la presentazione in un involontario sfottò contro la Juventus.

I precedenti

 Non è la prima volta che questa specifica versione della canzone trae in inganno organizzatori ed eventi sportivi internazionali. L'episodio di Londra si aggiunge a una lista di precedenti illustri in cui il remix anti-Juve è stato trasmesso per errore:

  • Atletica: durante la premiazione della Nazionale Italiana agli Europei a squadre del 2023.
  • Basket: nel corso della finale scudetto del campionato islandese.
  • Tennis: la traccia è finita persino in un video pubblicato dall'account ufficiale del Roland Garros.

