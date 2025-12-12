Gaffe al Mondiale di freccette: parte il coro anti-Juve all'ingresso di Arno Merk

Al momento dell'ingresso in pedana del giocatore tedesco Arno Merk, la scaletta prevedeva la diffusione di "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. Dagli altoparlanti dell'arena, però, non è partita la versione originale del celebre brano, bensì il remix da stadio diventato virale negli ultimi anni. Il risultato? L'ignaro Merk ha fatto la sua passerella accompagnato dal coro: "E chi non salta, è un gobbo juventino". Non si è trattato di una scelta volontaria del giocatore, ma di un errore tecnico della regia che ha mandato in onda la traccia sbagliata, trasformando la presentazione in un involontario sfottò contro la Juventus.