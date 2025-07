L'Italia è in apprensione per Bonicelli: il ginnasta è in coma farmacologico dopo l'operazione al collo

Benché non sia stato emesso alcun bollettino medico dal centro medico, l'ex direttore della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) Steve Butcher ha pubblicato sui social un post nel quale ha spiegato le condizioni dell'atleta. "Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico. Ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni. Tutta la famiglia della ginnastica prega e fa il tifo per il pieno recupero!".