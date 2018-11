Coni, Salvini risponde a Malagò: "È nervoso, lì girano tanti soldi"

17/11/2018

Matteo Salvini difende la manovra finanziaria e quelle "4 righe" che secondo Giovanni Malagò "uccidono il Coni". Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno ha replicato alle accuse del presidente del Comitato olimpico: "Malagò è molto nervoso. Lì girano tanti soldi, ci sono presidentissimi con segretarie, megauffici, autisti. Se qualcuno pensava di essere presidente a vita sbagliava. Servono non uno, ma tre passi indietro. Lo sport è fatto anche di milioni di atleti, arbitri e dirigenti che non guadagnano cinque milioni", ha detto da San Siro prima del match di Nations League tra Italia e Portogallo. Salvini ha assistito al match della nazionale indossando la sciarpa del Milan: "Questi colori io non li tolgo, però speriamo di lasciarci alle spalle un passato negli ultimi anni triste e speriamo di vedere tanti ragazzi dei vivai.Più italiani giocano in Serie A e più ne arrivano in Nazionale", ha detto a proposito della squadra di Roberto Mancini.