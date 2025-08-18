Ciclismo: Vuelta, Vingegaard al via, guida team Visma-Lease a Bike

Il danese Jonas Vingegaard guiderà il Team Visma-Lease a Bike alla Vuelta di Spagna. Il danese sarà supportato da una squadra che include Matteo Jorgenson e l'ex vincitore della Vuelta Sepp Kuss. Non vedo l'ora di affrontare questo Giro di Spagna", ha detto il 28enne danese. "Dopo il Tour, mi sono prima riposato un po' e poi ho iniziato la preparazione per il prossimo obiettivo principale della mia stagione. Nelle ultime settimane ho svolto un ritiro di allenamento individuale, con il supporto della squadra in loco", ha detto Vingegaard. La Vuelta conserva ricordi speciali per Vingegaard. "Ho corso il mio primo Grande Giro qui nel 2020, che abbiamo vinto con Primoz Roglic. Nel 2023, abbiamo completato la nostra trilogia qui e siamo persino saliti insieme sul podio finale a Madrid. Spero di poter aggiungere altri bei ricordi quest'anno", ha sottolineato il danese. "La vittoria finale è il nostro grande obiettivo, non c'è bisogno di nasconderlo. Jonas è il nostro leader e la nostra più grande possibilità di vittoria finale. Ma con Sepp Kuss, abbiamo un ex vincitore al via, e Matteo Jorgenson si è ripreso bene dopo il Tour de France. Insieme a Wilco Kelderman, Ben Tulett, Victor Campenaerts, Dylan van Baarle e Axel Zingle, abbiamo una squadra che può supportare Jonas in ogni situazione", ha aggiunto la responsabile corse, Grischa Niermann.