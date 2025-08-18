Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Vela: al via da Mondello domani la XX Palermo-Montecarlo

18 Ago 2025 - 14:28

Dalla Sicilia al principato di Monaco, dal 2005. Al via della ventesima edizione della Palermo-Montecarlo, regata velica d'altomare che prenderà il via domani alle 12 dal golfo di Mondello e si concluderà dopo 500 miglia di navigazione al porto di Montecarlo, con gli equipaggi di famosi navigatori e appassionati. Una sfida nel solco di una storia con grandi barche, nomi mitici della vela, record infranti. Tra le barche più attese, la favorita d'obbligo per la line honours, il Maxi 100 piedi Black Jack, armatore Remon Vos e skipper Tristan Le Brun, guidone dello Yacht Club de Monaco, vincitore della line honours nel 2024 e detentore del primato con 44 ore, 34 minuti e 14 secondi. La manifestazione è stata introdotta oggi al circolo della Vela Sicilia - che organizza l'evento con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda - e ha avuto come scenario la nave Palinuro, veliero scuola della Marina Militare ormeggiato da ieri nel golfo di Mondello. Presenti equipaggi italiani, ben 28, e poi da Monaco (6), Francia (4), Austria, Germania, Gran Bretagna, San Marino e Turchia (1). "Nel 2005 non avremmo mai pensato di arrivare alla ventesima edizione", confessa Ninni Majolino, direttore sportivo del circolo della Vela Sicilia. "Da tempo è un'avventura vincente - aggiunge - merito dell'intuizione dell'allora presidente Angelo Randazzo. Il numero e l'importanza delle barche, negli anni, ha permesso la crescita esponenziale della Palermo-Montecarlo". "Una manifestazione turistico sportiva che ormai è diventata un punto di riferimento", per l'assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello. "Importante come la Targa Florio e sintesi della collaborazione tra pubblico e privato", per Nicola Vernuccio, direttore generale della città metropolitana di Palermo. Una delle novità di questa stagione è la possibilità di correre la regata con le stesse condizioni meteo e scelte tattiche e strategiche dei velisti e delle barche "vere", restando davanti allo schermo di un computer o di uno smartphone, grazie al lancio della versione digitale della Palermo-Montecarlo sulla piattaforma Virtual Regatta. Gli iscritti della "regata virtuale" sono già 2.700.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

I più visti di Altri Sport

MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:43
Ciclismo: Vuelta, Vingegaard al via, guida team Visma-Lease a Bike
14:28
Vela: al via da Mondello domani la XX Palermo-Montecarlo
14:10
Ciclismo: Vuelta parte da Torino, giovedì in Piazzetta Reale presentazione team
13:08
Rugby: All Blacks tornano n.1 al mondo dopo 4 anni, ma non se ne accorgono
12:10
Domani i funerali di Debertolis, ci saranno Abodi e Buonfiglio