Vuelta, 8^ tappa: Philipsen vince in volata, beffato Viviani che chiude secondo

Il norvegese Traeen conserva la maglia rossa, Vernon chiude il podio
Il belga Jasper Philipsen ha vinto in volta la nona frazione della Vuelta, classica 'tappa di trasferimento', da Monzon Templario a Saragozza lungo 163,5 chilometri. Al secondo posto Elia Viviani partito ai 200 metri ma beffato dal belga nell'ultimissimo tratto. Al terzo posto Ethan Vernon, portacolori della Israel Premier Tech. Il norvegese Torstein Traeen ha conservato la maglia rossa di leader della classifica generale.
