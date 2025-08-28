Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
CICLISMO

Vuelta: Vine vince la sesta tappa ad Andorra, Traeen nuova maglia rossa

Vittoria in solitaria per l'australiano che ha preceduto il norvegese Traeen, comunque nuovo leader della corsa. Terzo l'azzurro Fortunato

28 Ago 2025 - 17:37
Jay Vine © Getty Images

Jay Vine © Getty Images

Jay Vine vince in solitaria la sesta tappa della Vuelta, tra Olot e Pal, nel principato di Andorra. L'australiano della UAE Team Emirates si è imposto dopo 23 chilometri di fuga precedendo il norvegese Torstein Traeen (Bahrain - Victorious) che ha strappato la maglia rossa al danese Jonas Vingegaard. Terzo Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) a 1'10" dal vincitore e terzo in classifica generale. Quarto di tappa, il corridore dei Pirenei Bruno Armirail (Decathlon-AG2R La Mondiale) è secondo nella classifica generale, a 31 secondi da Traeen. Domani altra tappa sui Pirenei: 188 km da Andorra La Vella a Cerler a Huesca la Magia. Arrivo in salita di 12,1 km al 5,8% di pendenza media.

Leggi anche

Vuelta: rubate 18 biciclette alla Visma di Vingegaard, un colpo da 250mila euro

ciclismo
vuelta

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

I più visti di Ciclismo

Vuelta: rubate 18 biciclette alla Visma di Vingegaard, un colpo da 250mila euro

cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

La Uae vince la crono a squadre, Vingegaard torna leader della Vuelta

La Vuelta saluta l'Italia nel segno di Gaudu, Vingegaard resta leader

Turner vince in volata la quarta tappa: beffato Philipsen. Gaudu si prende la maglia rossa

Red Bull Cerro Abajo: a Genova trionfa Vieira

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:00
Champions League, il sorteggio LIVE: Napoli, Inter, Atalanta e Juve scoprono le loro avversarie
Jay Vine
17:37
Vuelta: Vine vince la sesta tappa ad Andorra, Traeen nuova maglia rossa
17:24
Inter: accordo con l'Olympiacos per Taremi. Sull'iraniano, che prende tempo, anche Psv e Panathinaikos
17:17
Us Open, lite Townsend-Ostapenko: "Maleducata, ti aspetto fuori dagli Stati Uniti"
17:14
Pisa: Raychev in prestito al Frosinone