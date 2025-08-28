Vuelta: Vine vince la sesta tappa ad Andorra, Traeen nuova maglia rossa

Jay Vine vince in solitaria la sesta tappa della Vuelta, tra Olot e Pal, nel principato di Andorra. L'australiano della UAE Team Emirates si è imposto dopo 23 chilometri di fuga precedendo il norvegese Torstein Traeen (Bahrain - Victorious) che ha strappato la maglia rossa al danese Jonas Vingegaard. Terzo Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) a 1'10" dal vincitore e terzo in classifica generale. Quarto di tappa, il corridore dei Pirenei Bruno Armirail (Decathlon-AG2R La Mondiale) è secondo nella classifica generale, a 31 secondi da Traeen. Domani altra tappa sui Pirenei: 188 km da Andorra La Vella a Cerler a Huesca la Magia. Arrivo in salita di 12,1 km al 5,8% di pendenza media.