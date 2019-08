Vuelta: settima tappa a Valverde, Lopez nuova maglia rossa

CICLISMO

Alejandro Valverde (Movistar) arriva per primo al termine della settima frazione della Vuelta 2019, da Onda a Mas de la Costa, lunga 183,2 km. Si decide tutto negli ultimi 3 km, quando i primi 4 in classifica generale si giocano la vittoria di tappa: Quintana prova due accelerazioni ma viene ben tenuto da Roglic. Il testa a testa, che vede protagonisti anche a Lopez e Valverde, viene risolto proprio da quest’ultimo nella volata finale contro lo sloveno. Lopez si riprende la maglia rossa.

Si conferma una “Vuelta loca”, continui passaggi della maglia rossa e, anche se siamo ancora alla prima settimana del Giro spagnolo, si prevede una gran bella lotta fino a Madrid, visto lo sprint spettacolare al termine di una settima tappa durissima con il terzo arrivo consecutivo in salita. Dopo 66 km la situazione della corsa è la seguente: al comando ci sono Jelle Wallays (Lotto Soudal), Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), Sergio Henao (UAE Team Emirates), Stéphane Rossetto (Cofidis), Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Michael Storer (Mitchelton-Scott) e Sebastian Henao (Team Ineos). A 18’’ Cyril Barthe (Euskadi-Murias), a 38’’ Tomasz Marczynski (Lotto Soudal), a 1’00” Willie Smith (Katusha-Alpecin) e a 1’24” il gruppo. Sergio Henao conquista i primi tre GPM di giornata: Puerto del Marianet (3,7 km al 5,5%), Puerto de Eslida (6 km al 4,5%) e Puerto de Alcudia de Veo (4,2 km al 4,4%). Intanto si ritira Tejay Van Garderen (EF Education First); lo statunitense prova a ripartire dopo la caduta di ieri, ma non riesce a continuare. Davide Formolo, invece, non è proprio partito in mattinata. La Movistar è saldamente al comando del gruppo e tira come un ossesso; i fuggitivi hanno solo 3’ di vantaggio. Teuns va in difficoltà sulla salita di Puerto del Salto del Caballo (seconda categoria: 10,4 km al 4,6%) e perde subito 30 secondi. Madrazo,

il miglior scalatore di questa Vuelta, subisce una brutta caduta insieme a un suo compagno di squadra; la maglia a pois finisce a 40’’ dal gruppo maglia rossa. Gianluca Brambilla rientra insieme a Henao e Gilbert, che tengono un margine di un 1’33’’. Henao si prende altri 5 punti del GPM e si avvicina sensibilmente a Madrazo nella leadership della classifica scalatori. Teuns arriva in cima perdendo 2 minuti dagli avversari di classifica. Si stacca anche de la Cruz; Lopez si riappropria virtualmente della maglia rossa. L’accelerazione dell’Astana permette al gruppo di risucchiare Henao e Gilbert a 3,5 km dal traguardo. Il testa a testa per la vittoria di tappa viene vinto dal campione del mondo Valverde, che batte in volata Roglic, Lopez (di nuovo maglia rossa) e Quintana. Fabio Aru si piazza all’ottavo posto a 51’’ ed entra tra i primi 10 della classifica generale.

ORDINE D’ARRIVO SETTIMA TAPPA:

1. Alejandro Valverde (Movistar Team), 4h 34’11’’

2. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), s.t.

3. Miguel Angel Lopez Moreno (Astana Pro Team), +0’06’’

4. Nairo Quintana (Movistar Team), s.t.

5. Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), +0’42’’

6. Ion Izaguirre Insausti (Astana), +0’48’’

7. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), +0’51’’

8. Fabio Aru (UAE Team Emirates), s.t.

9. George Bennett (Team Jumbo-Visma), +1’07’’

10. Oscar Rodriguez Garaicoechea (Euskadi Basque Country-Murias) +1’20’’

CLASSIFICA GENERALE:

1. Miguel Angel Lopez Moreno (Astana Pro Team), 28h 19’13’’

2. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), +0’06’’

3. Alejandro Valverde (Movistar Team), +0’16’’

4. Nairo Quintana (Movistar Team), +0’27’’

5. Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), +1’58’’

6. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), +2’36’’

7. Jhoan Esteban Chaves Rubio (Mitchelton-Scott), +2’52’’

8. George Bennett (Team Jumbo-Visma), +3’34’’

9. Wilco Kelderman (Team Sunweb), +3’36’’

10. Fabio Aru (UAE Team Emirates), s.t.