Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
ciclismo

Vuelta, Vingegaard trionfa a Limone Piemonte e si prende la maglia rossa

Il danese della Visma-Lease a Bike beffa Giulio Ciccone al fotofinish: è il nuovo leader

24 Ago 2025 - 17:46
© Getty Images

© Getty Images

Jonas Vingegaard vince la seconda tappa della Vuelta di Spagna 2025: il danese della Visma-Lease a Bike trionfa a Limone Piemonte sul primo arrivo in salita della Corsa iberica. Vingegaard è anche vittima di una caduta a circa 25 km dal traguardo, ma poi al traguardo risponde all’attacco di Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e lo beffa al fotofinish. Terzo posto per David Gaudu. Jonas strappa la maglia rossa di leader a Philipsen.

Primo squillo di Vingegaard: il danese della Visma-Lease a Bike si impone sulla prima salita della Vuelta 2025 a Limone Piemonte. Pronti via e tre corridori prendono il largo: Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Liam Slock (Lotto). Al terzetto in testa, dopo qualche minuto, si unisce anche Sinuhé Fernandez, della Burgos Burpellet BH. Il poker di battistrada arriva a guadagnare poco oltre i due minuti di vantaggio, con il plotone principale che controlla in vista della salita finale. A 50 km dal traguardo lo spagnolo Fernandez si stacca, e a circa 25 km arriva un primo piccolo colpo di scena: caduta importante in gruppo sotto il diluvio, che coinvolge anche Pidcock e soprattutto Jonas Vingegaard.

Entrambi ripartono senza conseguenze, mentre i tre davanti resistono fino a circa 5 km dal traguardo. La Visma-Lease a Bike e la Lidl-Trek restano nelle prime posizioni per gli ultimi 2000 metri, con Giulio Ciccone che prova a sorprendere tutti a pochi metri dall’arrivo. L’unico a rispondere è proprio Vingegaard, che si affianca all’alfiere della Lidl-Trek e lo beffa di mezza ruota al fotofinish. A completare il podio David Gaudu della Groupama-FDJ. Vingegaard si prende la maglia rossa ed è nuovo leader della classifica generale.

ciclismo
vuelta di spagna

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

I più visti di Ciclismo

Jasper Philipsen alla Vuelta 2025

Philipsen apre la Vuelta 2025: vittoria in volata a Novara. Viviani quarto

Vuelta, Vingegaard trionfa a Limone Piemonte e si prende la maglia rossa

Ganna domina la cronometro d'apertura, distacchi-monstre per tutti

de Kleijn sorprende tutti in volata: sua la Milano-Torino

Tirreno-Adriatico: Roglic vince a Tortoreto, il tedesco Kamna nuovo leader

Strade Bianche: trionfo Pidcock, battuti Madouas e Benoot

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:16
Esordio del Var in diretta: Manganiello annulla il gol della Lazio e spiega la decisione
20:04
Il Pescara non molla Lapadula: la chiave può essere Dagasso
20:04
Giuntoli, non solo Napoli: oggi al Sinigaglia per Como-Lazio
Victor Boniface
19:54
Milan, Boniface è già un ricordo: accordo con lo Sporting per Harder, affare da 27 milioni
19:54
Bundesliga: Colonia vince a Magonza, Monchengladbach-Amburgo senza reti