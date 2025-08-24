Vuelta, Vingegaard trionfa a Limone Piemonte e si prende la maglia rossa

Il danese della Visma-Lease a Bike beffa Giulio Ciccone al fotofinish: è il nuovo leader
© Getty Images
Jonas Vingegaard vince la seconda tappa della Vuelta di Spagna 2025: il danese della Visma-Lease a Bike trionfa a Limone Piemonte sul primo arrivo in salita della Corsa iberica. Vingegaard è anche vittima di una caduta a circa 25 km dal traguardo, ma poi al traguardo risponde all’attacco di Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e lo beffa al fotofinish. Terzo posto per David Gaudu. Jonas strappa la maglia rossa di leader a Philipsen.
Primo squillo di Vingegaard: il danese della Visma-Lease a Bike si impone sulla prima salita della Vuelta 2025 a Limone Piemonte. Pronti via e tre corridori prendono il largo: Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Liam Slock (Lotto). Al terzetto in testa, dopo qualche minuto, si unisce anche Sinuhé Fernandez, della Burgos Burpellet BH. Il poker di battistrada arriva a guadagnare poco oltre i due minuti di vantaggio, con il plotone principale che controlla in vista della salita finale. A 50 km dal traguardo lo spagnolo Fernandez si stacca, e a circa 25 km arriva un primo piccolo colpo di scena: caduta importante in gruppo sotto il diluvio, che coinvolge anche Pidcock e soprattutto Jonas Vingegaard.
Entrambi ripartono senza conseguenze, mentre i tre davanti resistono fino a circa 5 km dal traguardo. La Visma-Lease a Bike e la Lidl-Trek restano nelle prime posizioni per gli ultimi 2000 metri, con Giulio Ciccone che prova a sorprendere tutti a pochi metri dall’arrivo. L’unico a rispondere è proprio Vingegaard, che si affianca all’alfiere della Lidl-Trek e lo beffa di mezza ruota al fotofinish. A completare il podio David Gaudu della Groupama-FDJ. Vingegaard si prende la maglia rossa ed è nuovo leader della classifica generale.
Commenti (0)