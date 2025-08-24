Vuelta, Vingegaard trionfa a Limone Piemonte e si prende la maglia rossa

Entrambi ripartono senza conseguenze, mentre i tre davanti resistono fino a circa 5 km dal traguardo. La Visma-Lease a Bike e la Lidl-Trek restano nelle prime posizioni per gli ultimi 2000 metri, con Giulio Ciccone che prova a sorprendere tutti a pochi metri dall’arrivo. L’unico a rispondere è proprio Vingegaard, che si affianca all’alfiere della Lidl-Trek e lo beffa di mezza ruota al fotofinish. A completare il podio David Gaudu della Groupama-FDJ. Vingegaard si prende la maglia rossa ed è nuovo leader della classifica generale.