Vuelta, la Israel toglie il proprio nome dalle maglie: "Motivi di sicurezza"

La decisione dopo le proteste pro-Pal degli scorsi giorni

06 Set 2025 - 16:45
© Israel-Premier Tech

© Israel-Premier Tech

La Israel-Premier Tech ha deciso di togliere il proprio nome dalle maglie dei corridori impegnati alla Vuelta. Frigo e compagni indossano al via della 14a tappa una maglia con la stella di David stilizzata e lo stemma del secondo sponsor. "Nell'interesse di dare priorità alla sicurezza dei nostri corridori e dell'intero gruppo, alla luce della natura pericolosa di alcune proteste alla Vuelta, la Israel-Premier Tech ha fornito ai corridori una divisa con il monogramma della squadra per il resto della gara - si legge nel comunicato del team -. Il nome della squadra rimane Israel-Premier Tech, ma la divisa con il monogramma ora è in linea con le decisioni di branding che abbiamo precedentemente adottato per i nostri veicoli e l'abbigliamento casual".

Vuelta: proteste pro-Palestina durante la gara, nessun vincitore di tappa

Negli scorsi giorni, la Israel-Premier Tech era finita nella bufera per la sua partecipazione alla Vuelta, tanto che l'11a tappa, la Bilbao-Bilbao di 157 km, era stata segnata dalla protesta pro-Pal lanciata da un gruppo di attivisti. All'inizio della frazione, lungo la spianata di San Mames, il gruppo ha interrotto temporaneamente la tappa, costringendo gli ufficiali di gara a scendere dai loro veicoli per disperdere il raduno. Una volta ripresa la gara, all'arrivo i manifestanti hanno bloccato il traguardo e i tempi per la classifica generale sono stati così presi a 3 km dalla fine e non è stato decretato alcun vincitore di tappa.

