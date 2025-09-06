Vuelta, la Israel toglie il proprio nome dalle maglie: "Motivi di sicurezza"

La Israel-Premier Tech ha deciso di togliere il proprio nome dalle maglie dei corridori impegnati alla Vuelta. Frigo e compagni indossano al via della 14a tappa una maglia con la stella di David stilizzata e lo stemma del secondo sponsor. "Nell'interesse di dare priorità alla sicurezza dei nostri corridori e dell'intero gruppo, alla luce della natura pericolosa di alcune proteste alla Vuelta, la Israel-Premier Tech ha fornito ai corridori una divisa con il monogramma della squadra per il resto della gara - si legge nel comunicato del team -. Il nome della squadra rimane Israel-Premier Tech, ma la divisa con il monogramma ora è in linea con le decisioni di branding che abbiamo precedentemente adottato per i nostri veicoli e l'abbigliamento casual".