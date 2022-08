Vuelta: Groves trionfa in volata, Evenepoel conserva la maglia rossa

VUELTA - TAPPA 11

L'australiano della BikeExchange-Jayco anticipa Van Poppel e Merlier, il belga della Quick-Step sempre leader della generale

© Getty Images Kaden Groves trionfa nell'undicesima tappa della Vuelta. L'australiano della BikeExchange-Jayco trionfa nei 191,2 km pianeggianti con partenza da ElPozo Alimentación e arrivo a Cabo de Gata, anticipando Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) e Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck). Una giornata che non cambia la classifica generale: il leader resta Remco Evenepoel (Quick-Step), davanti a Roglic. Brutta caduta per Alaphilippe, costretto al ritiro.

L'undicesima tappa della Vuelta regala la prima vittoria in un Grande Giro a Kaden Groves. L'australiano si toglie la soddisfazione di tagliare per primo il traguardo della ElPozo Alimentación-Cabo de Gata, 191,2 km pianeggianti fatti proprio per velocisti, come il corridore della BikeExchange-Jayco. Una tappa nella quale solo alla fine sono emersi gli specialisti di questo tipo di percorso, con i big a riposo in una giornata che non cambia la classifica generale. La volata parte all'ultimo km, con Kaden Groves che riesce ad anticipare, seppur di pochissimo, Danny Van Poppel (Bora-Hansgrohe) e Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck). Una bella soddisfazione per la BikeExchange-Jayco, che può così consolarsi dopo il ritiro a causa della positività al Covid di Simon Yates.

Un tipo di frazione che solitamente non regala sorprese verrà invece ricordato per il ritiro di Julian Alaphilippe: il campione del Mondo su strada è protagonista di una brutta caduta che gli provoca problemi a spalla e caviglia e lo costringe ad abbandonare la Vuelta. Un brutto colpo per la Quick-Step e per il compagno di squadra Remco Evenepoel. Il belga perde un prezioso alleato nella corsa alla maglia rossa, ma resta leader della classifica generale: il distacco da Primoz Roglic (+2'41") resta invariato, con Mas terzo a +3'03". La dodicesima tappa di giovedì vedrà il gruppo partire da Salobreña e arrivare al Puerto de Peñas Blancas. Un percorso sostanzialmente pianeggiante che, però, si concluderà con la durissima salita di Estepona, un Gpm di prima categoria.