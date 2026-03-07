Tadej Pogacar leggendario: vince la Strade Bianche 2026, è il quarto sigillo

Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha trionfato nella edizione 2026 della Strade Bianche, arrivando da solo sul traguardo in piazza del Campo. Il campione del mondo sloveno è il primo corridore a vincere quattro volte la classica in terra toscana. In sette sue partecipazioni, la prima nel 2019, si è imposto nel 2022 e poi tre volte di fila dal 2024 a oggi.