Tadej Pogacar leggendario: vince la Strade Bianche 2026, è il quarto sigillo

© IPA | Pogacar alla Strade Bianche 2026
Pogacar vince in solitaria la Strade Bianche 2026. Il campione del mondo firma il record di quattro successi a Siena
Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha trionfato nella edizione 2026 della Strade Bianche, arrivando da solo sul traguardo in piazza del Campo. Il campione del mondo sloveno è il primo corridore a vincere quattro volte la classica in terra toscana. In sette sue partecipazioni, la prima nel 2019, si è imposto nel 2022 e poi tre volte di fila dal 2024 a oggi.
Pogacar ha coperto i 202 chilometri del percorso da Siena a Siena, con 33 di sterrato divisi in undici settori, con il tempo di 4.44.15, dopo aver staccato tutti ad un'ottantina di km dal traguardo. Il secondo posto, con un minuto di distacco, è stato conquistato dal 19enne francese Paul Seixas, il terzo dal messicano Isaac Del Toro.