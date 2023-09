Vuelta, 15a tappa: Rui Costa vince a Lekunberri, Evenepoel sfiora il bis  

Vuelta

Il 36enne portoghese beffa Kämna e Buitrago mentre Remco, dopo un momento d'appannamento, è quarto in rimonta a soli due secondi. Il gruppo arriva a 2'52"

© Getty Images Successo portoghese nella 15a tappa della Vuelta, l'ultima prima del riposo a Santander e della terza settimana. Nei 158.5km da Pamplona a Lekunberri, per scattisti e fuggitivi, la spunta il 36enne Rui Costa (Intermarché-Wanty). L'ex campione del mondo beffa allo sprint Kämna (Bora) e Buitrago (Bahrain), mentre Remco Evenepoel si riprende da un momento di crisi ed è quarto a 2" dopo aver ispirato la fuga. Il gruppo a 2'52", Kuss resta in testa.

C'è ancora Remco Evenepoel tra i grandi protagonisti della 15a tappa della Vuelta, ma il campione del mondo a cronometro non riesce a centrare il bis dopo la fuga vincente di ieri. I 158.5km da Pamplona a Lekunberri, collinari e designati per gli attaccanti con lo strappo di Puerto de Zuarrate (7.3km al 4.8%) prima di un tratto in discesa e falsopiano, vedono infatti trionfare Rui Costa (Intermarché-Wanty). Pronti-via ed è subito scatto per Evenepoel, che si muove al km zero cercando di portare via una fuga. Tre tentativi non vanno a buon fine, tra cui quelli con Bernal e Ganna (Ineos), mentre il quarto è vincente: con lui Vendrame e Bouchard (Ag2r), Rodriguez (Arkéa), Buitrago (Bahrain-Merida), Kämna e Denz (Bora), C. Hamilton (Dsm), Caicedo (Ef), Molard (FdJ), Rui Costa (Intermarché) ed Elissonde (Lidl-Trek). Il gruppo lascia fare il gruppetto di attaccanti, che arriva a quattro minuti sulla spinta del belga ed ex campione del mondo. Remco Evenepoel screma i fuggitivi sui vari strappi e fa due su due nei primi Gpm, consolidando la sua maglia a pois, ma ha un momento d'appannamento nella seconda ascesa sul Puerto de Zuarrate.

Ne approfitta Buitrago, che scatta portando con sè Rui Costa. I due si studiano e rientra due volte Kämna, la seconda dopo una caduta in discesa. Nasce così uno sprint a tre, che rischia di sfumare per l'azione di Evenepoel alle loro spalle. Il belga non riesce a rientrare e chiude quarto a due secondi, mentre Rui Costa trionfa a braccia alzate a Lekunberri: alle sue spalle Kämna e Buitrago. Il gruppo arriva a 2'52", con Groves a sprintare per la maglia verde. Resta in testa Sepp Kuss, che precede Roglic (1'37") e Vingegaard (1'44"). Sorridono anche Buitrago ed Evenepoel, che entrano nella top-15: il colombiano è 13° a 10'13" e sogna la top-10, Remco in 15a posizione a 16'22", con undici minuti recuperati in due giorni. Domani si riposa a Santander, prima di iniziare la durissima terza settimana e affrontare (mercoledì) l'Angliru.