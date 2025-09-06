Vuelta, 14a tappa: Soler vince a La Farrapona, settebello Uae

Qui il margine scendeva a tre minuti e veniva effettuata la primissima selezione, con Bernal e Ciccone staccati, mentre davanti ci provavano Bagioli e Garofoli. Nessuno riusciva però a fare la differenza, ricomponendo un gruppetto di 13 fuggitivi prima dell'ascesa finale: l'azione decisiva portava la firma di Marc Soler, bravissimo a staccare tutti e difendersi dal rientro del gruppo. Uae protagonista davanti, con lo spagnolo a vincere la quarta tappa consecutiva e la 7a nella Vuelta per il team, ma anche dietro. I suoi compagni di squadra tiravano infatti per tentare di mettere in crisi Jonas Vingegaard, senza esito: bravissimo il danese a reagire al ritmo imposto e a rispondere all'attacco di Hindley. L'australiano, Almeida e la maglia rossa si giocavano così il secondo posto allo sprint: 39" di ritardo da Soler e due secondi guadagnati per Vingegaard, bravo a battere il lusitano.