Vuelta, 14a tappa: Soler vince a La Farrapona, settebello Uae

Lo spagnolo regala il quarto successo consecutivo alla formazione emiratina, pochi scossoni nella generale: Vingegaard guadagna su Almeida
© Getty Images
La 14a tappa della Vuelta prevedeva un altro arrivo in salita dopo il durissimo Angliru, ma non genera grandi scossoni nella classifica generale: Jonas Vingegaard guadagna infatti solo due secondi (d'abbuono) su Joao Almeida, restando in vetta con 48" sul portoghese. La Farrapona/Lagos de Somiedo ci consegna invece la vittoria per Marc Soler, che porta ancora una volta al successo l'Uae dalla fuga: settima vittoria di tappa, con 39" sui migliori.
Dopo Joao Almeida, tocca a Marc Soler. L'Uae Emirates centra la settima vittoria nella Vuelta, la quarta consecutiva, con l'attacco da lontano dello spagnolo e sale a quota 80 successi nel 2025: un numero incredibile, che ben riassume la forza della squadra emiratina. Quest'oggi la corsa affrontava 136.1km da Aviles a La Farrapona/Lagos de Somiedo, con un altro arrivo in salita dopo il temibile Angliru: si iniziava a scalare verso l'Alto Tenebreo (5.8km al 6.2%), poi ecco Puertu de San Llaurienzu (9.9km all'8.6%) e l'ascesa finale, da 16.6km al 6% di media: negli ultimi 6km però non si scendeva mai sotto il 10%, con punte al 13% sull'ascesa asturiana. La corsa veniva scandita inizialmente da una fuga con 24 corridori: tra loro Bjerg e Soler (Uae), gli azzurri Bagioli (Lidl-Trek), Masnada (Astana) e Garofoli (Quick Step) e nomi di spicco come Campenaerts (Visma) ed Herrada (Cofidis). Il gruppo lasciava fare, con quasi cinque minuti di margine, prima di dare il via all'inseguimento vero e proprio sulla penultima ascesa.
Qui il margine scendeva a tre minuti e veniva effettuata la primissima selezione, con Bernal e Ciccone staccati, mentre davanti ci provavano Bagioli e Garofoli. Nessuno riusciva però a fare la differenza, ricomponendo un gruppetto di 13 fuggitivi prima dell'ascesa finale: l'azione decisiva portava la firma di Marc Soler, bravissimo a staccare tutti e difendersi dal rientro del gruppo. Uae protagonista davanti, con lo spagnolo a vincere la quarta tappa consecutiva e la 7a nella Vuelta per il team, ma anche dietro. I suoi compagni di squadra tiravano infatti per tentare di mettere in crisi Jonas Vingegaard, senza esito: bravissimo il danese a reagire al ritmo imposto e a rispondere all'attacco di Hindley. L'australiano, Almeida e la maglia rossa si giocavano così il secondo posto allo sprint: 39" di ritardo da Soler e due secondi guadagnati per Vingegaard, bravo a battere il lusitano.
Si arriva così alla 15a tappa, 167.8km da A Veiga/Vegadeo a Monforte de Lemos con oltre tremila metri di dislivello e un arrivo collinare, con Vingegaard in vetta con 48" su Joao Almeida e 2'38" su Pidcock. Quarto Hindley (+3'10"), davanti a Gall (+3'30"), Pellizzari che resta in maglia bianca (+4'21"), Riccitello (+4'53"), Kuss (+5'46"), Traeen (+6'33") e Jorgenson (+8'52").
