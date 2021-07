Tour de France: Van Aert si prende la crono, Pogacar ipoteca la vittoria

PENULTIMA TAPPA

Il belga della Jumbo-Visma fa registrare il miglior tempo da Libourne a Saint-Emilion, lo sloveno dell'UAE Emirates blinda il secondo successo di fila nella Grande Boucle

Tadej Pogacar ipoteca la vittoria del Tour de France 2021. Nella penultima tappa, la cronometro da Libourne a Saint-Emilion (30.8 km), lo sloveno dell'UAE Emirates gestisce il vantaggio su Jonas Vingegaard e Richard Carapaz e blinda il secondo successo di fila nella Grande Boucle dopo il trionfo nel 2020, chiudendo all'ottavo posto la prova individuale vinta dal belga della Jumbo-Visma Wout Van Aert con il tempo di 35'53".

Manca soltanto la passerella finale di Parigi, poi Tadej Pogacar potrà festeggiare la sua seconda vittoria di fila al Tour de France. Nella penultima tappa, la cronometro individuale da Libourne a Saint-Emilion (30.8 km), lo sloveno dell'UAE Emirates, forte di un più che rassicurante vantaggio in classifica generale su Jonas Vingegaard e Richard Carapaz, gestisce le energie, senza rischiare nel tentativo di aggiudicarsi la sua quarta vittoria di tappa della Grande Boucle 2021. All'arrivo di Saint-Emilion, la maglia gialla non trattiene la gioia e festeggia nonostante nella frazione a tempo arrivi soltanto l'ottavo posto: ma è un piazzamento finale che non può che soddisfare Pogacar, che pur perdendo qualche secondo in classifica generale da Vingegaard (ora a +5'20") mette di fatto le mani sul Tour 2021.

Una tattica di giornata che favorisce anche Wout Van Aert, che con il tempo di 35'53" vince la cronometro ed ottiene il suo secondo successo di tappa in questo Tour dopo quello nell'undicesima frazione. Il belga riesce così a strappare il primo posto a Kasper Asgreen, che chiude a 21" di distacco. Il podio della Libourne/Saint-Emilion si completa ancora con un danese, un altro corridore della Jumbo-Visma: al terzo posto, infatti, chiude un fantastico Jonas Vingegaard, che con un ottimo 36'25 si assicura il secondo posto in classifica generale, visto che l'ecuadoriano della Ineos Grenadiers Richard Carapaz non va oltre un 38'02" che, di fatto, rende irraggiungibile il 24enne. Ottimo sesto posto di giornata per Mattia Cattaneo: l'italiano della Deceuninck-Quick Step ferma il cronometro in 36'42", anticipando di 8" l'ormai virtuale vincitore del Tour de France 2021 Tadej Pogacar.