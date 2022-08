Tour de France: Quintana positivo al tramadolo, squalificato 

Nairo Quintana è stato squalificato dal Tour de France per aver assunto il Tramadolo. L'Unione Ciclistica Internazionale comunica che il corridore colombiano ha violato il divieto di utilizzo di quest'antidolorifico oppioide nelle competizioni. Le analisi di due campioni di sangue essiccato forniti dal corridore l'8 e il 13 luglio durante il tour, hanno rivelato la presenza del farmaco. Il suo utilizzo costituisce un reato previsto dalle Regole Mediche dell'Uci, ma non una violazione del Regolamento Antidoping. Trattandosi di una prima infrazione, Quintana è squalificato dalla scorsa edizione della Grande Boucle, dove era arrivato sesto a 16'33" da Vingegaard, ma non è stato sospeso e può quindi partecipare alle prossime competizioni. La decisione può essere impugnata davanti al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna entro i prossimi 10 giorni.