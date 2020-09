Tour de France, Kwiatkowski vince a La Roche sur Foron. Carapaz, secondo, nuova maglia a pois

TOUR DE FRANCE

Nella 18a tappa del Tour de France, con arrivo a La Roche sur Foron, è Michal Kwiatkowski ad alzare le braccia al cielo davanti al compagno di squadra Carapaz. I due sono protagonisti di una fuga a cinque, e restano soli quando Hirschi è vittima di una caduta e Bilbao ed Edet si fanno raggiungere dal gruppo. Al termine, il polacco fa sua la frazione, l'ecuadoriano guadagna la maglia a pois. Roglic resta in giallo.

Si chiude il trittico alpino della Grande Boucle. Dopo aver incoronato Lennard Kämna e Miguel Ángel López, le Alpi francesi regalano il successo a Michal Kwiatkowski (Ineos), che precede all’arrivo di La Roche sur Foron il compagno Richard Carapaz.

Una vittoria che arriva in una tappa nella quale i corridori affrontano cinque Gpm, di cui due di prima categoria (il Cormet de Roseland, 18,6 chilometri al 6,1% e il Mont des Aravis, 6,7 chilometri al 7%), uno di seconda e uno di terza. La salita finale è poi quella del Plateau de Glières, ascesa “hors catégorie” di 6 chilometri con punte dell’11,2%, con cima ai 30 chilometri dall'arrivo. Insomma, tanta salita in una frazione caratterizzata da un susseguirsi di attacchi e contrattacchi. La prima fuga a prendere un certo margine è composta da 19 corridori, tra i quali spiccano proprio i nomi di Carapaz e Kwiatkowski, oltre a gente come Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) e Marc Hirschi (Sunweb). Le montagne, però, fanno selezione e quando mancano 107 chilometri al traguardo, rimangono in cinque al comando: Carapaz, Kwiatkowski, Marc Hirschi (Sunweb), Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) e Nicolas Edet (Cofidis). Sfortunato lo svizzero della Sunweb, che cade nella discesa dopo il terzo Gpm ed è costretto a inseguire la testa della corsa, senza riuscire a rientrare. Edet, invece, si stacca perché non riesce a tenere il ritmo del gruppetto di testa.

Sull'ultima salita, il tandem della Ineos Grenadiers accelera e lascia indietro anche Bilbao, involandosi verso il traguardo. Grazie ai punti accumulati nei Gpm, lo stesso Carapaz supera Tadej Pocagar (Uae Emirates) in testa alla classifica scalatori ed è già sicuro, prima della fine della tappa, di vestire la maglia a pois. Al traguardo è il polacco a spuntarla, in una volata “amichevole” che vede i due compagni di squadra abbracciarsi dopo l’arrivo. In ottica classifica, da segnalare lo strapotere della Jumbo-Visma: la squadra di Primoz Roglic impone un ritmo forsennato sul Plateau de Glières e ne fanno le spese prima Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Rigoberto Uran (Ef Pro Cycling), Guillaume Martin (Cofidis) e Adam Yates (Mitchelton-Scott), che perdono contatto e si allontanano dalla vetta. A fine giornata, quindi, Roglic veste ancora con buon margine la maglia gialla.