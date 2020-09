Tour de France: Kragh Andersen trionfa a Lione

CICLISMO

Søren Kragh Andersen (Sunweb) trionfa nella quattordicesima tappa del Tour de France 2020. Il ciclista danese taglia per primo il traguardo dopo i 194 chilometri che collegano Clermont-Ferand a Lione. Dopo ben cinque GPM, Kragh Andersen prende il largo nel finale e fa il vuoto, lasciando il resto del gruppo a 15’’: alle sue spalle ci sono lo sloveno Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) e Simone Consonni (Cofidis). Primoz Roglic è sempre maglia gialla.

Dopo lo spettacolo di ieri sul Massiccio Centrale, anche la tappa odierna non risparmia emozioni, con ben tre italiani nella top ten della giornata. La Sunweb lavora alla grande, attacca in tutti i modi: alla fine a trionfare è il danese Søren Kragh Andersen, con un’azione splendida da finisseur sul traguardo di Lione, la terza città più popolosa dello Stato transalpino dopo Parigi e Marsiglia. Niente da fare per Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) che aveva attacco e per Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) che aveva fatto lavorare tutta la squadra.

La corsa, caratterizzata da cinque GPM, si apre con la fuga del belga Edward Theuns (Trek-Segafredo) e dello svizzero Stefan Küng (Groupama-Fdj), che poi scollina da solo in cima alla Cote de Courreau (terza categoria, 4 km al 5,7%) con un vantaggio di circa un minuto sul gruppo dei migliori ai -100 km dal traguardo. Nel frattempo è attivissima Bora-Hansgrohe di Sagan, autore di una bella azione per guadagnare punti al traguardo volante sul rivale per la maglia verde Sam Bennett.

Velocità incredibile del gruppo, guidato dalle compagini dei big della classifica generale, per approcciare la penultima ascesa, quella della Côte de la Duchère (quarta categoria, 1,4 km al 5.6%): a scattare è Tiesj Benoot (Sunweb) con alle sue spalle Valentin Madouas (Groupama-FDJ).

Eccellente però il lavoro a chiudere di Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) in favore di Sagan. Proprio Kamna approccia in solitaria in testa la Côte de la Croix-Rousse. S’infiamma così la corsa con lo scatto di Alaphilippe, al quale risponde Egan Bernal (INEOS Grenadiers), con tutto il gruppo ad accodarsi.

Peter Sagan e Marc Hirschi (Sunweb) ci provano nel falsopiano successivo ma, quando il plotone si va a ricompattare, va al contrattacco Søren Kragh Andersen (Team Sunweb). Spettacolare l’azione solitaria del danese, con tutta la squadra a stoppare l’inseguimento alle sue spalle. Successo in solitaria per lui, che anticipa di una decina di secondi il gruppo regolato da Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) sull’azzurro Simone Consonni (Cofidis). Quarto Sagan, mentre tra i primi dieci a livello italiano ci sono anche Matteo Trentin (CCC), settimo, e Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren), nono. Nessun problema per Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nel conservare la maglia gialla.