Tour de France: Impey vince in volata su Benoot, Alaphilippe resta maglia gialla

14/07/2019

Finisce in gloria per Daryl Impey. Nel giorno della festa nazionale francese il corridore sudamericano vince la sua prima tappa al Tour de France battendo in volata il belga Tiesj Benoot, in un pomeriggio tranquillo per il gruppo maglia gialla (che resta sulle spalle di Julian Alaphilippe) che gestisce senza problemi la frazione odierna, in attesa delle montagne della prossima settimana. Alessandro De Marchi (CCC Team) cade rovinosamente dopo 10 km, procurandosi una brutta ferita al volto, ed è costretto al ritiro.

Sono 14 i corridori che compongono la fuga fin dall’inizio: Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale), Ivan Garcia Cortina e Jan Tratnik (Bahrain-Merida), Tony Martin (Jumbo-Visma), Simon Clarke (EF Education First), Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Nicolas Roche (Sunweb), Jesus Herrada (Cofidis), Tiejs Benoot (Lotto-Soudal), Romain Sicard (Total Direct Energie), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) e Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic). Il loro vantaggio si aggira intorno ai 7 minuti. Benoot arriva per primo al Gran Premio della Montagna di prima categoria del Mur d’Aurec-sur-Loire; alle sue spalle ci sono Delaplace e Impey. Boasson Hagen vince il traguardo volante di Arlanc battendo in volata Stuyven; al terzo posto si piazza Delaplace.

Sulla Côte des Guillaumanches (terza categoria, di 7,8 km alla pendenza media di 4,1%) passa per primo Impey davanti a Benoot. Il vantaggio sul gruppo maglia gialla supera i 13 minuti. Impey fa suo anche il GPM della Côte de Saint-Just (3,6 km al 7,2%) quando mancano 12 km al traguardo. Parte una lunga volata che vede contrapporsi Impey e Benoot e che si risolve a una decina di metri dalla linea del traguardo di Brioude a favore del primo, che si regala così il suo primo successo al giro francese. Alle loro spalle si piazza al terzo posto lo sloveno Jan Tratnik. Il gruppo maglia gialla raggiunge l’arrivo con oltre 16 minuti di ritardo, al termine di un pomeriggio sereno di piena gestione, in attesa delle tappe decisamente più dura della prossima settimana.



ORDINE D’ARRIVO

1. Daryl Impey (Mitchelton-Scott) 4h 03’ 12’’

2. Tiejs Benoot (Lotto-Soudal) s.t.

3. Jan Tratnik (Bahrain-Merida) +0’10’’

4. Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) s.t.

5. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) s.t.

6. Nicolas Roche (Sunweb) +0’14’’

7. Marco Soler (Movistar) +0’21’’

8. Ivan Gargia Cortina (Bahrain-Merida) +1’50’’

9. Simon Clark (Education First) s.t.

10. Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) +2’42’’



CLASSIFICA GENERALE

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step) 38h 37’ 36’’

2. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) +0’23’’

3. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) +0’53’’

4. George Bennett (Team Jumbo-Visma) +1’1’’

5. Geraint Thomas (Team Ineos) +1’12’’

6. Egan Bernal (Team Ineos) +1’16’’

7. Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma) +1’27’’

8. Rigoberto Uran (EF Education First) +1’38’’

9. Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) +1’42’’

10. Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) +1’45’’