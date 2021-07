Tour de France: capolavoro a Tignes di O’Connor, che riduce le distanze con la maglia gialla di Pogacar

TOUR DE FRANCE

L’australiano dell’AG2R stacca Higuita a 17 km dalla fine e vince in solitaria la nona tappa (seconda alpina consecutiva), agguantando la seconda posizione della classifica generale. Lo sloveno consolida la propria leadership

Il tappone alpino per eccellenza del Tour de France rivoluziona ancora la classifica generale. Non nella prima posizione, perché la maglia gialla resta saldamente sulle spalle di Tadej Pogacar; anche se Ben O’Connor (AG2R), conquistando la nona frazione di questa edizione (la Cluses-Tignes, di 145 km), si porta a 2 minuti dalla leadership dello sloveno. Sulla salita finale crollano Quintana e Higuita. Cattaneo è 2°. Si ritirano Roglic e van der Poel. Getty Images

Il Tour de France 2021 chiude la prima settimana completa del proprio percorso con una epica nona tappa caratterizzata da pioggia e freddo. La seconda frazione alpina di fila è di Ben O’Connor, che non solo stravince in solitaria sulla cima di Tignes (2.107 metri di altitudine) dopo avere percorso 145 chilometri e cinque Gran Premi della Montagna, ma scala tantissime posizioni in classifica generale: dal 14° fino addirittura al secondo posto, con Tadej Pogacar che per qualche chilometro (seppur virtualmente) stava per vedersi strappare la maglia gialla conquistata solamente ieri. Tuttavia l’eccellente cambio di ritmo dello sloveno dell’UAE Emirates nel finale di tappa non modifica la leadership. Primo successo nella Grande Boucle per l’australiano dell’AG2R, dopo quello al Giro d’Italia a Madonna di Campiglio nel 2020; ottima seconda posizione per Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) in questa frazione, mentre chiude terzo Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious). Nella graduatoria per il Trofeo, crolla inesorabilmente Wout Van Aert (Jumbo-Visma), in netta crisi sul Cormet de Roselend. Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) sale in terza posizione nella generale.

La notizia della giornata arriva prima della partenza da Cluses: Primoz Roglic annuncia il proprio ritiro, così poi come farà anche l’ex maglia gialla Mathieu van der Poel. Avvio di tappa ricco di attacchi, tra i quali quello di Davide Ballerini (Deceuninck Quick-Step). Poi si scatena Colbrelli, il quale scatta più volte e conquista il traguardo volante, guadagnando punti importanti in chiave maglia verde. Sul Col des Saisies forma un drappello molto folto che riesce a evadere dal gruppo. La UAE Emirates gestisce la situazione tirando fin dal primo chilometro, senza però dannarsi l’anima. Davanti non c’è (ovviamente) un gran accordo, con corridori che prendono margine a mano a mano con il passare dei chilometri. Il primo ad andar via in solitaria è Wout Poels, raggiunto e staccato da Nairo Quintana, Sergio Higuita, Michael Woods, Ben O’Connor e Lucas Hamilton. Uno scatenato Quintana dà tutto per la conquista della maglia a pois e crolla sull’ascesa finale che porta a Montée de Tignes. Con lui, crisi anche per il connazionale Higuita, lasciando campo libero a un super O’Connor: l’australiano vola così in solitaria verso il traguardo. Vincenzo Nibali giunge con oltre 25 minuti di ritardo.

