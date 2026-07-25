Tour de France, 20a tappa: Carapaz doma l'Alpe d'Huez, Pogacar blinda la vittoria

"Per me è stato bellissimo questo Tour, vincere qui e ottenere la Maglia a pois. Penso di meritarlo". Così Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) dopo aver vinto la 20esima tappa del Tour de France, 170,9 chilometri da Le Bourg D'Oisans a Alpe d'Huez, mettendo in cassaforte la Maglia a pois. "È stata una tappa durissima - ha raccontato - Già nelle prime due salite ho speso tanto". Per l'ecuadoriano si è trattato di un "Tour da sogno: sapevo a Barcellona che non ero pronto per la classifica generale, ma abbiamo tenuto la Maglia a pois che era il grande obiettivo. Il pubblico, anche quello a casa, mi ha dato grande fiducia e forza". "Ho dimostrato chi sono, che posso andare forte anche in montagna, di poter tenere il passo, di non essere così lontano nelle grandi corse e ho vinto anche le mie tappe", ha detto Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) dopo il secondo posto nella 20esima tappa del Tour de France. "Questo è per chi mi criticava - ha aggiunto - commentando in modo negativo il mio approccio alla corsa".