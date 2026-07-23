Tour de France, 18a tappa: Carapaz trionfa a Orcieres-Merlette, nessun sussulto tra i big

Tanto tuonò che alla fine piovve: dopo i tanti attacchi non andati a buon fine, Richard Carapaz esulta e fa sua la 18a tappa del Tour de France. La frazione odierna era un antipasto del durissimo weekend che chiuderà la Grande Boucle, nei 185.2km da Voiron a Orcieres-Merlette, con quasi 4mila metri di dislivello: si parte con la Côte d’Engins (11.4 km al 5.4%), per poi proseguire con la Cote de Monteynard (9.7 km al 5%), la Côte de Terrasses (3.4 km al 6.6%) e la Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes (2.5 km al 6.9%), che precederà un'ascesa finale lunga 7.1km con pendenza media al 6.7%. La tappa attira gli occhi di Mads Pedersen, che fa suo il traguardo volante e vola a +32 su Philipsen nella lotta per la maglia verde, e si crea subito una fuga intrigante: all'attacco con l'ex campione del mondo ci sono Jorgenson, Vacek, Arensman, Bernal, Engelhardt, Schmid, Tobias Johannessen, Castrillo, Garcia Pierna, Breuillard, Gregoire, Carapaz e Valentin Paret-Peintre. Questi ultimi vanno all'assalto della maglia a pois detenuta da Pogacar e il gruppo lascia fare, mandando la fuga a quasi nove minuti di vantaggio e generando una reazione: contraccano in 28, con Simmons e Caruso come volti di un'azione che non otterrà l'esito sperato.