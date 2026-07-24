Tour de France, 19a tappa: Pogacar domina l’Alpe d’Huez e ipoteca la Grande Boucle

Tour: Vingegaard cade e si ritira
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Tadej Pogacar si prende la diciannovesima tappa del Tour de France 2026, 127.9 chilometri da Gap all’Alpe d’Huez. Il Campione del Mondo sloveno sgretola anche il record storico del 1997 di Marco Pantani sulla salita regina di questa Grande Boucle, riprendendo Lenny Martinez (secondo) e Richard Carapaz (terzo) a un paio di chilometri dal traguardo. Quinto successo di tappa per Tadej, che ipoteca definitivamente questo Tour de France.
LA TAPPA
Tadej Pogacar sempre più nella storia, continua a scrivere pagine immortali del ciclismo anche nella diciannovesima tappa del Tour de France 2026. Pronti via e fin dalle prime battute si sgancia una fuga molto corposa, con oltre quaranta corridori tra cui Richard Carapaz (vincitore di ieri), Adam Yates (UAE Emirates-XRG), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), il trio della Visma-Lease a Bike con Sepp Kuss, Davide Piganzoli e Bruno Armirail e la maglia a pois di Valentin Paret-Peintre.
È proprio lui a prendersi i punti della classifica scalatori sulla prima salita, mentre Pedersen fa un piccolo grande capolavoro ipotecando la maglia verde transitando davanti a tutti allo sprint intermedio. Il gruppo maglia gialla, ridotto a pochissimi corridori, arriva a staccarsi di oltre quattro minuti, ma il lavoro di Vacek permette ai migliori della generale di arrivare ai piedi dell’Alpe d’Huez a poco più di tre minuti. Dopo un km Tadej attacca, mentre al comando resta il terzetto composto da Kuss, Carapaz e Martinez.
Lo sloveno parte del suo passo regolare, con il vantaggio del trio davanti che si sgretola. A poco meno di due km dal termine Pogacar riprende Kuss e Martinez, mentre Carapaz prova un ultimo scatto. All’ultimo chilometro restano in tre, Pogacar, Martinez e Carapaz. Lo sloveno riesce a dare un ultimo strappo che diventa decisivo, e riesce a regolare il france e il sudamericano conquistando il quinto successo di tappa, il 26esimo in carriera nella Grande Boucle. Nelle retrovie Evenepoel riesce a guadagnare 11’’ su Isaac Del Toro, che a sua volta ne guadagna 4’’ su Seixas e Skjelmose. Naufraga invece Ayuso.
"È qualcosa di speciale, c'è stata un'atmosfera pazzesca su tutta la salita. Devo ringraziare tutta la squadra, oggi stavo correndo per i miei compagni. Sono assolutamente felice di aver preso questa vittoria", ha detto la maglia gialla del Tour de France Pogacar dopo aver ottenuto la sua prima vittoria in cima all'Alpe d'Huez. "Sapevo che avevo ottime gambe, ho visto che non eravamo rimasti tanti nel gruppo maglia gialla e ho detto 'proviamoci' e ho deciso di andare a tutta fino alla fine - ha proseguito lo sloveno - Alla fine ho dovuto lottare contro degli ottimi corridori, però si stavano un po' controllando nel finale e così sono riuscito a prendere questa tappa". Domani è in programma un'altra tappa in salita con un secondo arrivo sull'Alpe d'Huez. "Sono in ottima forma ma devo pensare giorno per giorno, è la tappa regina del Tour - ha concluso - Oggi abbiamo vinto, domani vedremo. Faremo il nostro ritmo, il nostro piano, non ci preoccupiamo di altro se non quello che facciamo tutti i giorni, ovvero rimanere compatti come squadra. Del Toro? Oggi forse era la mia giornata per avere una opportunità per vincere, domani ci occuperemo che possa lottare per questa magnifica maglia bianca".
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