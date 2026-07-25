Basket, Europei U18: esordio vincente per Germania e Turchia

Esordio vincente per Germania e Turchia agli Europei di basket under 18 in corso fino al 2 agosto a Rovereto e Trento. I tedeschi hanno letteralmente dominato il match contro la Bulgaria: 104-58 lo score finale frutto di un pressing a tutto campo che nel terzo e quarto quarto ha mandato al tappeto gli avversari con parziali di 26 a 3 e 29 a 12. Stesso copione per i turchi che si sono imposti sulla Danimarca: 88-62 il punteggio maturato soprattutto nella seconda frazione dove i danesi non sono riusciti a fare circolare la palla subendo transazioni e la supremazia sotto canestro della mezza luna.