Iron Man si unisce al gruppo del Tour de France

© Ufficio Stampa
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In occasione della 16ª tappa del Tour de France 2026, gli atleti del Team TotalEnergies saranno impegnati nella cronometro individuale. La gara prenderà il via da Évian-les-Bains e si svilupperà lungo un percorso di 26,1 km fino a Thonon-les-Bains, costeggiando le rive del Lago di Ginevra. Per l’occasione, il Team TotalEnergies schiererà un corridore in più: Tony Stark, grazie a una speciale versione completamente personalizzata del casco HJC Adwatt 1.0 con livrea ispirata al supereroe Iron Man della Marvel.
HJC Sports, partner tecnico del Team TotalEnergies per i caschi, vanta una lunga collaborazione con Marvel nel settore dei caschi motociclistici. Con questa iniziativa, il brand vuole celebrare questa partnership offrendo al tempo stesso qualcosa di speciale e divertente ai “supereroi” del team francese. Perché? Perché il ciclismo è anche divertimento. Le competizioni sono fatte di numeri, prestazioni e margini da limare, ma la maggior parte delle persone si avvicina alla bicicletta perché regala emozioni e un sorriso.
Il Team TotalEnergies non è solo un gruppo di corridori: è una squadra composta da persone che amano lo sport, la competizione e il piacere di pedalare. Dai programmi di sviluppo alle categorie U17 fino alla squadra professionistica, il team è impegnato a fare le cose nel modo giusto, proprio come i supereroi Marvel.
L’HJC Adwatt 1.0 è un casco già affermato ai massimi livelli agonistici. Progettato originariamente nel 2019, continua a essere protagonista nelle gare più impegnative al mondo. HJC fornisce il casco al Team TotalEnergies, ma osservando con attenzione si potrebbe notare l’Adwatt 1.0 anche sulla testa di corridori di una squadra non sponsorizzata dal marchio. Questo perché è ancora così veloce da essere acquistato e utilizzato in gara.
La gamma HJC Adwatt è disponibile in due versioni: l’Adwatt 1.0, sviluppato per le prove contro il tempo, e l’Adwatt 1.5, pensato per il triathlon, un casco ancora più ventilato per quelle gare che solo un Iron Man potrebbe affrontare.
HJC Sports continua a spingersi oltre i confini in termini di sicurezza, aerodinamica e comfort per i ciclisti. Con oltre 50 anni di esperienza nella protezione della testa e milioni di caschi prodotti e utilizzati in tutto il mondo, l’azienda sudcoreana rappresenta uno dei marchi più esperti e specializzati in questo settore.