Iron Man si unisce al gruppo del Tour de France

HJC Sports, partner tecnico del Team TotalEnergies per i caschi, vanta una lunga collaborazione con Marvel nel settore dei caschi motociclistici. Con questa iniziativa, il brand vuole celebrare questa partnership offrendo al tempo stesso qualcosa di speciale e divertente ai “supereroi” del team francese. Perché? Perché il ciclismo è anche divertimento. Le competizioni sono fatte di numeri, prestazioni e margini da limare, ma la maggior parte delle persone si avvicina alla bicicletta perché regala emozioni e un sorriso.