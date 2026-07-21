CICLISMO

Ciclismo, Tour de France: scontro con auto prima della crono, illeso l'americano McNulty

A raccontarlo Mauro Gianetti, CEO dell'UAE Emirates

21 Lug 2026 - 17:26
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Il ciclista americano Brandon McNulty è stato vittima di un incidente, per fortuna senza conseguenze, prima della crono da Evian les Bains a Thonon les Bains al Tour de France. Come dichiarato da Mauro Gianetti, CEO del team UAE Emirates, il compagno di squadra di Pogacar è stato affrontato da un automobilista infuriato che lo ha sorpassato mentre si dirigeva verso la partenza della sedicesima tappa. Gianetti ha affermato che l'autista dell'auto era furioso e che, dopo aver sorpassato McNulty, si è fermato, provocando la collisione tra vettura e bici. McNulty è rimasto fortunatamente illeso.

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