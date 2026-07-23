Battocletti impegnata nei Campionati Italiani per testare la condizione in vista degli Europei
Tutte le sfide femminili degli Assoluti di Firenze, alcune fondamentali nell'ottica della partecipazione ai campionati continentali di Birminghamdi Redazione Sprintnews
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Nadia Battocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei Campionati Italiani che si svolgeranno allo Stadio Ridolfi di Firenze, sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14'40"05 la sua prova nel Golden Gala, a causa di alcuni problemi fisici che l'avevano afflitta nelle settimane precedenti, non permettendole di presentarsi all'appuntamento romano della Diamond League in condizioni ottimali.
La scelta successiva è stata quella di ricaricare energie fisiche e mentali al meglio, per cui l'appuntamento degli assoluti dove la fenomenale mezzofondista azzurra è iscritta sia ai 1.500 che ai 5.000 metri, servirà soprattutto per tornare a respirare l'atmosfera della competizione nell'ottica degli Europei di Birmingham, programmati dal 10 al 16 agosto, dove punterà a difendere i suoi due titoli nei 5.000 e 10.000 metri.
Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle maglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali, il cui termine per ottenere il minimo o per acquisire punti per il ranking scade proprio domenica 26 luglio, mentre per le atlete già in possesso del pass sarà presumibilmente il test finale prima della partenza per la Gran Bretagna.
Nel dettaglio sotto le protagoniste più attese delle varie discipline.
GARE VELOCI
Nei 100 metri sui blocchi la campionessa del mondo dei 60 indoor Zaynab Dosso, bronzo sui 100 metri negli Europei di Roma 2024, nettamente favorita, in una gara che vedrà in lotta per un podio Gloria Hooper anche lei già qualificata per Birmingham, mentre Alessia Pavese che recentemente ha portato il personale a 11"19, cercherà punti importanti agganciare all'ultimo un posto utile.
Nei 200 metri le tre principali candidate alla vittoria saranno Dalia Kaddari, Vittoria Fontana e ancora Hooper, tutte già qualificate per gli Europei tramite il ranking.
Nei 400 metri torna in pista Anna Polinari, dopo la straordinaria prestazione di Madrid dove, con 50"36, ha sfiorato di 6 centesimi il primato italiano di Libania Grenot, impegnata contro Alessandra Bonora e Alice Mangione, tutte qualificate per Birmingham, mentre risulta iscritta anche la specialista degli 800 Eloisa Coiro.
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MEZZOFONDO
Negli 800 metri Coiro, ampiamente qualificata per gli Europei partirà da netta favorita, in una gara dove le sue principali avversarie quali su tutte, Maria Colajanni e Laura Pellicoro, cercheranno punti per ottenere la qualificazione in extremis per Birmingham, o addirittura il minimo diretto di 1'59"80 per cui dovrebbero però superarsi.
Nei 1.500 metri risulta iscritta Battocletti che, se gareggerà, non dovrebbe avere rivali, fermo restando che agli Europei punterà certamente a riconfermare i suoi titoli di Roma, mentre le sue avversarie in gara per un podio sono le tre che hanno acquisito sinora il diritto di gareggiare in Gran Bretagna, Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini e Marta Zenoni, mentre appare difficile che la primatista italiana Sintayehu Vissa, anche lei in gara, possa insidiare tale loro posizione in quanto si sta riprendendo dopo un grave infortunio, con operazione, al crociato.
Nei 5.000 metri ancora iscritta Battocletti, in gara con Micol Majori pure lei qualificata con il minimo per gli Europei, al pari di Elisa Palmero che non risulta però tra le partecipanti così come Federica Del Buono teoricamente dentro tramite ranking, ma l'assenza di entrambe fa pensare a un problema fisico.
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OSTACOLI
Nei 110 H titolo da contendersi tra la primatista italiana Giada Carmassi, la primatista stagionale Celeste Polzonetti ed Elena Carraro, tutte e tre che rappresenteranno l'Italia negli Europei.
Nei 400 H invece, gara interessante non solo per l'assegnazione della maglia tricolore, con la presumibile lotta tra Alice Muraro e Ayomide Folorunso, che vedremo impegnate nei campionati continentali insieme a una delle due tra Rebecca Sartori e Linda Oliveri, entrambe dentro tramite il ranking, che come già in anni passati per altre grandi manifestazioni internazionali, si contenderanno il diritto nella sfida diretta degli Assoluti.
Nei 3000 siepi attenzione per la favorita Gaia Colli, ma per lei il sogno europeo rimane abbastanza lontano, sia a livello di ranking che di crono.
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SALTI
Nel triplo grade attesa per il debutto stagionale della 20enne campionessa europea under 20 Erika Saraceni, reduce da una prima parte dell'anno costellato da problemi fisici di ogni genere, tra cui un'operazione di ernia, in possesso del minimo per gli Europei, ma che dovrà però dimostrare di essere nella condizione di poter essere convocata per gli Europei, dove invece ci sarà certamente, e anche con grandi ambizioni, la sua principale avversaria degli assoluti, Dariya Derkach già salita in stagione a un ottimo 14,51 di miglior prestazione continentale dell'anno.
Nel salto in lungo mancherà per una diversa programmazione la neo primatista italiana Larissa Iapichino, di fatto l'unica grande assente al femminile, in una gara che vedrà favorita Arianna Battistella.
Nel salto con l'asta sfida tra la primatista italiana Roberta Bruni, tornata in ottima forma dopo un infortunio, Elisa Molinarolo, entrambe già qualificate per gli Europei, mentre Sonia Malavisi tornata in stagione a un buon 4.50, cercherà punti per il ranking nell'ottica di agguantare l'ultimo posto disponibile per Birminigham.
Nel salto in alto la lotta per la maglia tricolore dovrebbe essere tra Idea Pieroni e Marta Morara, entrambe in possesso dei punti utili tramite il ranking per volare in Gran Bretagna, mentre la sorpresa potrebbe arrivare da Asia Tavernini e Aurora Vicini.
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LANCI
Nel martello la campionessa europea di Roma 2024, Sara Fantini, cercherà conferme dopo l'ottima prestazione nel meeting di Madrid dove ha sfiorato il suo record italiano, nell'ottica di presentarsi a Birmingham con certezze ancor più consolidate.
Nel disco anche l'altra primatista italiana Daisy Osakue testerà la propria condizione verso gli Europei, ma sarà anche impegnata per la conquista del titolo da Benedetta Benedetti, pure lei con il pass per la Gran Bretagna tramite il ranking.
Nel getto del peso e nel lancio del giavellotto, infine, nette favorite rispettivamente Sara Verteramo e Paola Padovan, entrambe qualificate a ora per gli Europei tramite il ranking.
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MARCIA
Nei 10 km su strada tutti gli occhi per l'astro nascente della disciplina del tacco e punta, Sofia Fiorini, che a Birmingham gareggerà sui 42,195 km, ma che ha dimostrato grande duttilità su ogni distanza, anche le più brevi e veloci, la quale se la vedrà in particolare con Alexadrina Mihai che in Gran Bretagna è già stata convocata per la 21,097 km.
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