Battocletti impegnata nei Campionati Italiani per testare la condizione in vista degli Europei

La scelta successiva è stata quella di ricaricare energie fisiche e mentali al meglio, per cui l'appuntamento degli assoluti dove la fenomenale mezzofondista azzurra è iscritta sia ai 1.500 che ai 5.000 metri, servirà soprattutto per tornare a respirare l'atmosfera della competizione nell'ottica degli Europei di Birmingham, programmati dal 10 al 16 agosto, dove punterà a difendere i suoi due titoli nei 5.000 e 10.000 metri.