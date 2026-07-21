Tour de France, 16a tappa: vince ancora Evenepoel, Pogacar sempre leader

Straordinario Skjelmose in 33’23’’64, Ayuso naufraga a oltre un minuto e dieci secondi. Florian Lipowitz è vittima di una caduta ed è costretto a ritirarsi dalla Grande Boucle, mentre Seixas e Del Toro sono dietro a Skjelmose distaccati di cinque secondi l’uno dall’altro (12’’ per il francese, 17’’ per il messicano). Tutta l’attesa si riversa su Evenepoel e Pogacar: il belga (Campione del Mondo e medaglia d’oro Olimpica di categoria) vola letteralmente sui 26.1 km, chiudendo con un tempo spaventoso di 32’19’’33, rifilando a Skjelmose oltre un minuto. Più conservativo invece Pogacar, che rischia tanto nella curva della caduta di Lipowitz e si “accontenta” del secondo posto a 28’’ da Remco. Tadej resta leader con 4’32’' su Evenepoel, 6’51’’ su Del Toro e 7’11’’ su Seixas. Skjelmose accorcia su Aysuo, Voisard entra in classifica al decimo posto dopo il ritiro di Lipowitz (Martinez, Pidcock e Jegat in settima, ottava e nona posizione).