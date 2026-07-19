Tour de France 2026: brutta caduta per Vingegaard, costretto al ritiro nella 15.a tappa

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Colpo di scena durante la 15.a tappa del Tour de France 2026, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183.9 km: Jonas Vingegaard si è ritirato dopo una rovinosa caduta a 20km dal traguardo.
Il danese della Visma-Lease a Bike ha sbattuto violentemente con la spalla su un marciapiede dopo una scivolata in curva, con lui è finito per terra anche il messicano Isaac Del Toro dell'UAE Team Emirates-XRG. Le immagini tv hanno mostrato subito un Vingegaard molto dolorante, che è stato poi soccorso e aiutato a salire su una macchina dell'organizzazione per recarsi in ospedale: gli esami hanno evidenziato una frattura alla clavicola che dovrà essere operata nei prossimi giorni. Del Toro è invece ripartito poco dopo, apparentemente senza danni.
Vingegaard, due volte vincitore del Tour e maglia rosa al Giro d'Italia quest'anno, era secondo nella classifica generale con un distacco di +4'30'' dalla maglia gialla Tadej Pogacar.