Tour de France 2026: brutta caduta per Vingegaard, costretto al ritiro nella 15.a tappa

Il danese della Visma-Lease a Bike ha sbattuto violentemente con la spalla su un marciapiede dopo una scivolata in curva, con lui è finito per terra anche il messicano Isaac Del Toro dell'UAE Team Emirates-XRG. Le immagini tv hanno mostrato subito un Vingegaard molto dolorante, che è stato poi soccorso e aiutato a salire su una macchina dell'organizzazione per recarsi in ospedale: gli esami hanno evidenziato una frattura alla clavicola che dovrà essere operata nei prossimi giorni. Del Toro è invece ripartito poco dopo, apparentemente senza danni.