Lutto nel ciclismo, Simone Roganti morto dopo un malore a casa

Il ciclista della MG Kvis - Colors for Peace aveva 21 anni: inutile il tentativo dei soccorsi

© facebook Il ciclismo piange la morte di Simone Roganti, 21enne corridore della MG Kvis - Colors for Peace: il giovane è stato colto da malore ieri sera intorno alle 22.30, mentre era casa sua a Spolotore (Pescara). I genitori hanno subito allertato i soccorsi ma il suo cuore ha ceduto e per lui non c'è stato niente da fare.

Roganti quest'anno aveva ottenuto il secondo posto nella classifica generale del Giro del Veneto e il settimo al campionato italiano Under 23, che gli avevano consentito di partecipare come azzurro al giro della Valle d'Aosta (dove aveva chiuso decimo). Prima di approdare alla Mg Kvis - Colors for Peace, aveva corso per due stagioni con la UM Tools D'Amico.