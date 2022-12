Rebellin, parla il fratello: "Non ci volevo credere, poi ho visto la bici"

"Mi hanno chiamato per dirmi della morte di Davide, ma non ci volevo credere. Poi un volta arrivato sul luogo dell'incidente ho riconosciuto subito la bici", così Carlo Rebellin, fratello dello scomparso ciclista, ricostruisce il pomeriggio di ieri quando è stato raggiunto dalla telefonata di alcuni amici. "Ho subito provato a chiamarlo, ma non mi ha risposto. Ho chiamato i carabinieri mi hanno confermato un incidente mortale senza però darmi il nominativo".