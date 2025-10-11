Tadej Pogacar riscrive la storia del ciclismo e vince "Il Lombardia" per la quinta volta consecutiva

"MOMENTO FANTASTICO PER ME E PER LA SQUADRA"

"È davvero fantastico per me e per la squadra. Devo ringraziarli tutti e in particolare Rafal Majka, che oggi si ritira". Così Tadej Pogacar, ai microfoni della Rai, vincitore del Lombardia. "Non guardo ai numeri e ai record", ha aggiunto con modestia lo sloveno della Uae Emirates, sottolineando di "non avere rimpianti" per questa stagione, in cui ha raggiunto le venti vittorie, tra cui il Tour de France, il Fiandre, la Liegi e, solo nelle ultime due settimane i Mondiali, l'Europeo e la Tre Valli Varesine.