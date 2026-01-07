Simon Yates si ritira a 33 anni: "È il momento giusto"

L'ultimo vincitore del Giro d'Italia saluta dopo 12 stagioni ai massimi livelli
"Ho preso la decisione di ritirarmi dal ciclismo professionistico. So che per molti potrà essere una sorpresa, ma non è una scelta presa alla leggera. Ci ho pensato a lungo e ora sento che questo è il momento giusto per fare un passo indietro e lasciare questo sport". Con queste parole sul suo profilo Instagram il ciclista britannico Simon Yates, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia con la Visma | Lease a Bike, ha annunciato a sorpresa il ritiro dal ciclismo professionistico.
Yates si ritira all'età di 33 anni a pochi giorni dall'inizio della stagione 2026, che sarebbe stata la sua 13esima tra i professionisti. "Il ciclismo ha fatto parte della mia vita da quando ho memoria. Dalle prime gare su pista al Velodromo di Manchester, fino a competere e vincere sui palcoscenici più importanti e a rappresentare il mio Paese ai Giochi Olimpici, ha segnato ogni capitolo della mia esistenza. Sono profondamente orgoglioso di ciò che sono riuscito a ottenere - ha aggiunto - e altrettanto grato per le lezioni che questo percorso mi ha insegnato. Le vittorie resteranno sempre momenti speciali, ma anche i giorni più difficili e le battute d'arresto sono stati fondamentali: mi hanno insegnato la resilienza e la pazienza, rendendo i successi ancora più significativi".
Yates ha ringraziato "tutte le persone che mi hanno sostenuto lungo il cammino, dallo staff ai compagni di squadra". "Alla mia squadra, Team Visma-Lease a Bike, grazie per la comprensione e il supporto rispetto alla mia decisione di fermarmi ora. Mi avete dato l'opportunità di riscrivere la mia storia e, attraverso fiducia e convinzione reciproca, lo abbiamo fatto insieme. Grazie. Alla mia famiglia: avete condiviso con me i sacrifici che questo sport comporta", ha aggiunto. "Mi avete dato l'opportunità di riscrivere la mia storia e, attraverso fiducia e convinzione reciproca, lo abbiamo fatto insieme. Lascio il ciclismo professionistico con grande orgoglio e con un profondo senso di serenità. Grazie per il viaggio", ha concluso Yates.