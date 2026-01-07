Logo SportMediaset

CICLISMO

Simon Yates si ritira a 33 anni: "È il momento giusto"

L'ultimo vincitore del Giro d'Italia saluta dopo 12 stagioni ai massimi livelli

07 Gen 2026 - 15:24

"Ho preso la decisione di ritirarmi dal ciclismo professionistico. So che per molti potrà essere una sorpresa, ma non è una scelta presa alla leggera. Ci ho pensato a lungo e ora sento che questo è il momento giusto per fare un passo indietro e lasciare questo sport". Con queste parole sul suo profilo Instagram il ciclista britannico Simon Yates, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia con la Visma | Lease a Bike, ha annunciato a sorpresa il ritiro dal ciclismo professionistico.

Yates si ritira all'età di 33 anni a pochi giorni dall'inizio della stagione 2026, che sarebbe stata la sua 13esima tra i professionisti. "Il ciclismo ha fatto parte della mia vita da quando ho memoria. Dalle prime gare su pista al Velodromo di Manchester, fino a competere e vincere sui palcoscenici più importanti e a rappresentare il mio Paese ai Giochi Olimpici, ha segnato ogni capitolo della mia esistenza. Sono profondamente orgoglioso di ciò che sono riuscito a ottenere - ha aggiunto - e altrettanto grato per le lezioni che questo percorso mi ha insegnato. Le vittorie resteranno sempre momenti speciali, ma anche i giorni più difficili e le battute d'arresto sono stati fondamentali: mi hanno insegnato la resilienza e la pazienza, rendendo i successi ancora più significativi".

 

Yates ha ringraziato "tutte le persone che mi hanno sostenuto lungo il cammino, dallo staff ai compagni di squadra". "Alla mia squadra, Team Visma-Lease a Bike, grazie per la comprensione e il supporto rispetto alla mia decisione di fermarmi ora. Mi avete dato l'opportunità di riscrivere la mia storia e, attraverso fiducia e convinzione reciproca, lo abbiamo fatto insieme. Grazie. Alla mia famiglia: avete condiviso con me i sacrifici che questo sport comporta", ha aggiunto. "Mi avete dato l'opportunità di riscrivere la mia storia e, attraverso fiducia e convinzione reciproca, lo abbiamo fatto insieme. Lascio il ciclismo professionistico con grande orgoglio e con un profondo senso di serenità. Grazie per il viaggio", ha concluso Yates.

