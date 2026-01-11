Serie A: Bologna batte pure Venezia, Brescia resta in scia alla capolista

UMANA REYER VENEZIA-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 75-81

Venezia accoglie la capolista Bologna al Taliercio, dove il quarto d’apertura si vive sul filo dell’equilibrio fino agli ultimi minuti, quando a portare la prima accelerata è la Reyer: i veneti trovano infatti un parziale di 8-0 e chiudono la prima frazione sul 23-15, trascinati soprattutto dai punti di Tessitori e Wheatle. La squadra di Spahija sale poi sulla doppia cifra di vantaggio a inizio secondo quarto, presentandosi all’intervallo sul punteggio di 49-31: a dare ulteriore slancio a Venezia è Horton, caldissimo al tiro. Ivanovic prova allora a scuotere Bologna durante la pausa di metà tempo e la Virtus torna quindi sul parquet con nuova energia. Alston e Morgan rianimano gli emiliani, i quali tornano a -4, prima di sprofondare nuovamente a -13, sotto i colpi di Wiltjer. A dieci minuti dal termine il tabellone recita infatti 68-55 per l’Umana, score che non scoraggia però le Vu Nere: gli ospiti producono infatti un clamoroso parziale di 26-7 nel quarto conclusivo, ribaltando tutto. Bologna vince così 81-75 e sale a 26 punti, confermandosi in vetta alla classifica. A 20 punti rimane invece Venezia, che si lascia scivolare via nel modo più amaro una partita che sembrava ormai essere sua.



LE ALTRE PARTITE

In scia alla prima della classe rimane Brescia, vincente 92-86 al PalaLeonessa A2A contro Tortona. La Germani resta così a -2 dal primo posto, forte dei suoi 24 punti, mentre la Bertram rimane ferma a 20 punti. A regalarsi un successo è pure Udine, 82-75 sul proprio parquet contro Cremona: l’Apu Old Wild West si porta così a 12 punti, gli stessi proprio della Vanoli. A quota 14 punti sale invece Trieste, grazie al trionfo per 84-79 contro Cantù: i lombardi rimangono a 6 punti e scivolano in ultima posizione in classifica. Al penultimo posto si porta invece Treviso, dopo il successo per 86-83 su Varese: la Nutribullet spezza il proprio digiuno di vittorie e sale a 6 punti, l’Openjobmetis rimane a 12 punti.