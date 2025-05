Giro d'Italia, Mads Pedersen vince a Tirana ed è maglia rosa

Lungo il doppio passaggio sullo strappo di Surrel, il gruppo si è assottigliato sotto il forcing della Lidl-Trek mettendo in difficoltà i velocisti, ma non gli atleti più attesi con Mads Pedersen che non è riuscito a metter in crisi Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) e Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).