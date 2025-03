Parigi-Nizza, il Team Visma | Lease a Bike di Vingegaard e Affini vince la cronosquadre di Magny-Cours

Nel tempio della velocità francese Jonas Vingegaard e Matteo Jorgenson volano come se fossero una Formula 1. Il fuoriclasse danese e il giovane americano hanno trascinato il Team Visma | Lease a Bike alla vittoria nella terza tappa della Parigi-Nizza consentendo allo statunitense di balzare al comando della classifica generale. Guidata dal campione europeo contro il tempo Edoardo Affini, la squadra olandese ha dominato la cronosquadre di Magny-Cours percorrendo i 28,4 chilometri in programma in 30'26".