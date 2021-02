Pantani, 17 anni senza il più grande scalatore di sempre

IL RICORDO

Cesenatico si stringe a mamma Tonina e papà Paolo nel ricordo del Pirata

di

DAVIDE DEZAN

San Valentino porta con sé anche il ricordo triste di un campione immenso che proprio quel giorno se n'è andato via per sempre. Sono passati 17 anni, ma l'affetto per Marco Pantani non si è mai spento. La sua morte è ancora oggi avvolta da tanti misteri, ma la sua leggenda sportiva è più viva che mai, perché Marco era un campione, un uomo generoso, il più grande scalatore di tutti i tempi, l'ultimo atleta in grado di vincere Giro d'Italia e Tour de France nello stesso anno.

Lo chiamavano il Pirata perché con la bandana in testa, e al comando della sua ciurma di fedelissimi, andava all'assalto delle montagne come nessun altro aveva mai fatto. Cesenatico, come ogni anno, si stringe alla famiglia, a mamma Tonina e papà Paolo, con gli amici di sempre che si raccolgono attorno alla sua statua prima della Messa di suffragio celebrata in suo ricordo. Un ricordo che ancora oggi, a 17 anni dalla sua scomparsa, è più vivo e intenso che mai.