Morte Rebellin, la Corte d'Appello decide il non doversi procedere per Wolfgang Rieke: i motivi

Svolta nel processo d'Appello per la morte di Davide Rebellin: non doversi procedere nei confronti del camionista Wolfgang Rieke per motivi di salute

12 Nov 2026 - 12:45
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Davide Rebellin © italyphotopress

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La Corte d'Appello di Venezia ha deciso il non doversi procedere nei confronti di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che il 30 novembre 2022 travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin a Montebello Vicentino (Vicenza), condannato in primo grado a Vicenza a 4 anni di reclusione per omicidio stradale aggravato dalla fuga. I giudici di Venezia avevano affidato a una perizia la valutazione della sua capacità psicofisica di partecipare coscientemente al processo di secondo grado dopo essere stato colpito da un grave malore. Rieke ora è ricoverato in una struttura per anziani in Germania. 

La richiesta di perizia era stata avanzata dagli avvocati Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin ed era stata accolta dalla Corte. Il 16 luglio scorso i giudici d'Appello avevano affidato al medico Antonello Cirnelli la valutazione della capacità psicofisica di Rieke di partecipare coscientemente al processo di secondo grado. Sulla base della perizia, la Corte questa mattina ha ritenuto che le condizioni attuali del 65enne non lo possano far partecipare al processo di appello.

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