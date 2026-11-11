IL RITORNO DI TATANKA

Clemente Russo: "Sto vivendo a pane e pugni"

Mancano dieci giorni al ritorno di Tatanka su ring contro Momo Elmaghraby: appuntamento su Italia 1 sabato 21 novembre in seconda serata

11 Nov 2026 - 12:47
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