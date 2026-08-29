CICLISMO

Ciclismo: il leader Pogacar costretto al ritiro dalla Vuelta dopo una brutta caduta

Nell'incidente, avvenuto durante l'8.a tappa, lo sloveno si è infortunato alla spalla sinistra e non è riuscito a proseguire per il dolore

29 Ago 2026 - 18:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 9
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

Clamoroso alla Vuelta: Tadej Pogacar si ritira! Lo sloveno è stato costretto ad abbandonare la corsa a tappe spagnola, di cui era leader della classifica generale, dopo una bruttissima caduta a 33 chilometri dall'arrivo dell'ottava tappa - una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti da Pucol a Xeraco. Pogacar ha rimediato un brutto infortunio alla spalla sinistra. Il portacolori dell'Uae Team Emirates, recente vincitore del Tour de France e padrone assoluto anche di questa Vuelta, è caduto mentre era in gruppo e ha sbattuto violentemente a terra il braccio e la spalla sinistra.

Impressionanti le immagini tv di un Pogacar sofferente per i dolori al braccio e alla spalla sinistra e ha anche con del sangue sul viso. Il campione del Mondo in carica ha provato a risalire in bicicletta, ma il tentativo è stato vano perché il dolore era troppo forte. A quel punto lo sloveno è salito sull'ambulanza ed è stato portato via per i primi accertamenti del caso.

Bryan Coquard si è aggiudicato in volata la tappa davanti al danese Mads Pedersen e al belga Jordi Meeus. Per il francese è il primo successo in un grande giro. Anche prima dello sprint c'è stata una caduta in gruppo attorno alla ventesima posizione, dopo quella che ha provocato ai -33 dall'arrivo il ritiro di Pogacar. Senza il capitano della Uae, che era primo in classifica con 3'50" sul secondo, la leadership passa allo spagnolo Enric Mas, che adesso conduce la classifica generale davanti all'austriaco Felix Gall e allo sloveno Primoz Roglic.

pogacar
ciclismo

Ultimi video

01:19
Verso Los Angeles 2028

Verso Los Angeles 2028

01:05
MCH MLB TIFOSO IMPICCIONE MCH

Tifoso "impiccione": prende al"volo la pallina di un fuoricampo

02:49
Le Olimpiadi dei robot

Le Olimpiadi dei robot: che scene in Cina!

00:22
DICH BRIGNONE DIMESSA 26/8 DICH

Brignone dimessa dopo l'intervento: "Ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene"

01:15
Brignone in ripresa

Brignone in ripresa

00:58
DICH PROF PANZERI DICH

Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

00:28
MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

00:52
MCH LANCIO PALLINA COLPISCE MCH

Quanto fa male una pallina a tutta velocità dritta sul polso?

01:35
Tennis, ansia Sinner

Tennis, ansia Sinner

02:26
MCH SPORT ROBOT UMANOIDI CINA MCH

Lo sport del futuro? Robot umanoide sfida un pugile

01:30
COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

01:59
Addio al mito Varenne

Addio al mito Varenne

02:07
VARENNE VOLO DA RECORD MCH

Varenne, l'indimenticabile volata da record del mondo

01:11
Tutti in ansia per Sinner

Tutti in ansia per Sinner

02:29
DICH SARA CURTIS A LINATE DICH

Curtis: "Il paragone con la Pellegrini è importante ma fa onore"

01:19
Verso Los Angeles 2028

Verso Los Angeles 2028

I più visti di Ciclismo

Erola Jons

Caos Vuelta: l'influencer Erola Jons mette a disagio Pogacar. Pass revocato

Faida azzurra al Tour de France Femmes: botta e risposta Balsamo Paternoster

Ganna domina la cronometro d'apertura, distacchi-monstre per tutti

Philipsen, che volata autoritaria. Ganna sempre azzurro

Tirreno-Adriatico: Roglic vince a Tortoreto, il tedesco Kamna nuovo leader

de Kleijn sorprende tutti in volata: sua la Milano-Torino

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:32
Colpaccio Atalanta: tutto fatto per il ritorno di Kessie
18:25
Clamoroso alla Vuelta: il leader Pogacar costretto al ritiro dopo una bruttissima caduta
18:18
Fiorentina-Frosinone, Kean nemmeno in panchina: trattativa a oltranza col Como
18:12
Premier League, vince ancora l'Hull City, pari in Bournemouth-Everton
DICH MASPERO 100 ANNI FIORENTINA DICH
18:00
Maspero: "Ho avuto la fortuna di partire dalla C2 e riportare la Fiorentina in A, dove merita di stare"