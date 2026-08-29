Ciclismo: il leader Pogacar costretto al ritiro dalla Vuelta dopo una brutta caduta

Clamoroso alla Vuelta: Tadej Pogacar si ritira! Lo sloveno è stato costretto ad abbandonare la corsa a tappe spagnola, di cui era leader della classifica generale, dopo una bruttissima caduta a 33 chilometri dall'arrivo dell'ottava tappa - una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti da Pucol a Xeraco. Pogacar ha rimediato un brutto infortunio alla spalla sinistra. Il portacolori dell'Uae Team Emirates, recente vincitore del Tour de France e padrone assoluto anche di questa Vuelta, è caduto mentre era in gruppo e ha sbattuto violentemente a terra il braccio e la spalla sinistra.



Impressionanti le immagini tv di un Pogacar sofferente per i dolori al braccio e alla spalla sinistra e ha anche con del sangue sul viso. Il campione del Mondo in carica ha provato a risalire in bicicletta, ma il tentativo è stato vano perché il dolore era troppo forte. A quel punto lo sloveno è salito sull'ambulanza ed è stato portato via per i primi accertamenti del caso.