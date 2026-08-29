Ciclismo: il leader Pogacar costretto al ritiro dalla Vuelta dopo una brutta caduta

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Clamoroso alla Vuelta: Tadej Pogacar si ritira! Lo sloveno è stato costretto ad abbandonare la corsa a tappe spagnola, di cui era leader della classifica generale, dopo una bruttissima caduta a 33 chilometri dall'arrivo dell'ottava tappa - una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti da Pucol a Xeraco. Pogacar ha rimediato un brutto infortunio alla spalla sinistra. Il portacolori dell'Uae Team Emirates, recente vincitore del Tour de France e padrone assoluto anche di questa Vuelta, è caduto mentre era in gruppo e ha sbattuto violentemente a terra il braccio e la spalla sinistra.
Impressionanti le immagini tv di un Pogacar sofferente per i dolori al braccio e alla spalla sinistra e ha anche con del sangue sul viso. Il campione del Mondo in carica ha provato a risalire in bicicletta, ma il tentativo è stato vano perché il dolore era troppo forte. A quel punto lo sloveno è salito sull'ambulanza ed è stato portato via per i primi accertamenti del caso.
Bryan Coquard si è aggiudicato in volata la tappa davanti al danese Mads Pedersen e al belga Jordi Meeus. Per il francese è il primo successo in un grande giro. Anche prima dello sprint c'è stata una caduta in gruppo attorno alla ventesima posizione, dopo quella che ha provocato ai -33 dall'arrivo il ritiro di Pogacar. Senza il capitano della Uae, che era primo in classifica con 3'50" sul secondo, la leadership passa allo spagnolo Enric Mas, che adesso conduce la classifica generale davanti all'austriaco Felix Gall e allo sloveno Primoz Roglic.