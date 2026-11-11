IL RITORNO DI TATANKA

Elmaghraby 'punta' Russo: "Clemente leggenda, ma sarà duro a morire"

Il campione italiano dei pesi mediomassimi è pronto per il match dell'anno: appuntamento su Italia 1 sabato 21 novembre in seconda serata

11 Nov 2026 - 13:04
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