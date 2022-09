Mondiali ciclismo: Persico di bronzo,  Van Vlauten eroica

MONDIALI CICLISMO

L'azzurra sul podio, l'olandese si piglia tutto

© Getty Images C'è festa anche per Silvia Persico nel giorno eroico di Annemiek Van Vleuten. ai Mondiali di ciclismo di Wollongong, in Australia. L'azzurra ha chiuso con la medaglia di bronzo la prova in linea femminile, ma l'olandese ha firmato un'impresa bellissima. Dopo aver vinto Giro, Tour, Vuelta si è laureata campionessa iridata con un gomito rotto. Medaglia d’argento per la belga Lotte Kopecky.

Dopo la caduta di mercoledì scorso nella cronometro a squadre con conseguente frattura del gomito, la Van Vleuten ha costruito la sua ennesima impresa. Dopo una stagione da dominatrice non poteva mancare l'appuntamento con la maglia iridata. L'olandese sul rettilineo finale ha anticipato tutte e 650 metri dal traguardo ha piazzato la sparata che l'ha fatta arrivare al traguardo in solitaria. In volata ottimo terzo posto per la 25enne di Como che ha chiuso in bellezza un'ottima stagione ricca di piazzamenti.