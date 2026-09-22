Mondiali ciclismo, Italia d’oro nella staffetta mista a squadre

Una prestazione di livello è arrivata però anche dalle nostre ragazze, brave ad aumentare il vantaggio sull’Australia campione in carica, e a contenere la rincorsa di Francia e Svizzera. Le altre due squadre a podio, infatti, hanno recuperato un po’ di svantaggio nella frazione femminile, senza però riuscire a raggiungere gli azzurri, che hanno chiuso con un tempo complessivo di 51’32”. Solo quarta al traguardo l’Australia, che ha preceduto Germania e Spagna. Continua nel migliore dei modi il Mondiale di ciclismo per l’Italia, che dopo gli argenti di Ganna nella cronometro individuale e di Milesi nella crono U23, si aggiudica anche il primo oro.