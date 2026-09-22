MONDIALI CICLISMO

Mondiali ciclismo, Italia d’oro nella staffetta mista a squadre

Ganna, Sobrero, Cattaneo, Longo Borghini, Guazzini e Trinca Colonel chiudono davanti a tutti a Montreal. Argento alla Francia, bronzo alla Svizzera

22 Set 2026 - 18:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

È arrivata la prima medaglia d’oro iridata aI Mondiali di ciclismo di Montreal per l’Italia. Nella staffetta mista a squadre, a cronometro, il sestetto composto da Ganna, Sobrero e Cattaneo per i maschi, e Longo Borghini, Guazzini e Trinca Colonel per le femmine, chiude davanti a tutti in 51’32”. Una grande prova, quella degli azzurri, che hanno vinto davanti alla Francia con un vantaggio di appena 8,59” e alla Svizzera di oltre 19 secondi. 

Una volta certificato il successo con un countdown in stile capodanno, Ganna e compagni si sono lasciati andare cantando "Un'Estate Italiana (Notti Magiche)", immortalati dalle telecamere in questo bel momento di festa. Poco dopo, la premiazione sul podio con l'inno di Mameli e la maglia iridata indossata da tutto il gruppo. 

LA GARA

È una grande vittoria di squadra, quella che ha visto protagonisti gli azzurri nella staffetta mista a squadre ai Mondiali di Montreal. A fare la differenza sono stati soprattutto i ragazzi - Ganna, Cattaneo e Sobrero - che hanno chiuso la loro frazione in 24’24”86 con un vantaggio già considerevole nei confronti delle squadre rivali: 11 secondi sulla Francia, 12 sull’Australia e addirittura 35 sulla Svizzera. Gli elvetici, va sottolineato, sono rimasti in due per quasi tutto il corso della frazione maschile a causa di un problema meccanico accusato da Stefan Küng.

© Getty Images

© Getty Images

Una prestazione di livello è arrivata però anche dalle nostre ragazze, brave ad aumentare il vantaggio sull’Australia campione in carica, e a contenere la rincorsa di Francia e Svizzera. Le altre due squadre a podio, infatti, hanno recuperato un po’ di svantaggio nella frazione femminile, senza però riuscire a raggiungere gli azzurri, che hanno chiuso con un tempo complessivo di 51’32”. Solo quarta al traguardo l’Australia, che ha preceduto Germania e Spagna. Continua nel migliore dei modi il Mondiale di ciclismo per l’Italia, che dopo gli argenti di Ganna nella cronometro individuale e di Milesi nella crono U23, si aggiudica anche il primo oro.

Leggi anche

Ganna è d'argento nella crono mondiale, dominio Evenepoel che fa poker d'oro

ciclismo
filippo ganna
nazionale ciclismo

Ultimi video

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

00:22

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

02:26
beast

Russell Crowe porta le MMA e l'ottagono al cinema: il trailer di Beast

01:34
Torneo di Viareggio

Torneo di Viareggio

01:30
EA7 World Legends Tour

EA7 World Legends Tour

01:45
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio su "caso" Malagò: "Ci muoveremo con cautela"

00:34
MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

02:00
DICH PELLACANI GIORNATA SPORT ITALIANO DICH

Pellacani: "Ho messo a fuoco le 5 medaglie"

01:39
DICH DE SANTIS PRES PARALIMPICO DICH

De Santis: "Siamo un esempio. Un'atleta lo è a prescindere"

02:12
DICH DERKACH SPORT ITALIANO MONDO DICH

Daryia Derkach: "La mia una stagione fantastica"

01:00
Il clamoroso ritorno

Il clamoroso ritorno

01:32
Tamberi in cima al mondo

Tamberi in cima al mondo

02:15
MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

I più visti di Ciclismo

Ganna è d'argento nella crono mondiale, dominio Evenepoel che fa poker d'oro

Capolavoro azzurro: medaglia d'oro per l'Italia nella staffetta mista

Strade Bianche: trionfo Pidcock, battuti Madouas e Benoot

Roglic fa tripletta alla Tirreno-Adriatico e ipoteca la vittoria finale

de Kleijn sorprende tutti in volata: sua la Milano-Torino

Philipsen, che volata autoritaria. Ganna sempre azzurro

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:20
Pio e Seba insieme in azzurro, obiettivo... 11 minuti: ecco gli Esposito pronti a battere due record
19:17
Il Venezia conferma Stroppa in panchina
19:05
Francia, Mbappé salta l'allenamento per una influenza
18:56
L'Udinese presenta la terza maglia alla Milano Fashion Week
18:35
Champions League donne, il Benfica a Superga per l'omaggio al Grande Torino