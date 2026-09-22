Mondiali ciclismo, Italia d’oro nella staffetta mista a squadre

È arrivata la prima medaglia d’oro iridata aI Mondiali di ciclismo di Montreal per l’Italia. Nella staffetta mista a squadre, a cronometro, il sestetto composto da Ganna, Sobrero e Cattaneo per i maschi, e Longo Borghini, Guazzini e Trinca Colonel per le femmine, chiude davanti a tutti in 51’32”. Una grande prova, quella degli azzurri, che hanno vinto davanti alla Francia con un vantaggio di appena 8,59” e alla Svizzera di oltre 19 secondi.
Una volta certificato il successo con un countdown in stile capodanno, Ganna e compagni si sono lasciati andare cantando "Un'Estate Italiana (Notti Magiche)", immortalati dalle telecamere in questo bel momento di festa. Poco dopo, la premiazione sul podio con l'inno di Mameli e la maglia iridata indossata da tutto il gruppo.
LA GARA
È una grande vittoria di squadra, quella che ha visto protagonisti gli azzurri nella staffetta mista a squadre ai Mondiali di Montreal. A fare la differenza sono stati soprattutto i ragazzi - Ganna, Cattaneo e Sobrero - che hanno chiuso la loro frazione in 24’24”86 con un vantaggio già considerevole nei confronti delle squadre rivali: 11 secondi sulla Francia, 12 sull’Australia e addirittura 35 sulla Svizzera. Gli elvetici, va sottolineato, sono rimasti in due per quasi tutto il corso della frazione maschile a causa di un problema meccanico accusato da Stefan Küng.
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Una prestazione di livello è arrivata però anche dalle nostre ragazze, brave ad aumentare il vantaggio sull’Australia campione in carica, e a contenere la rincorsa di Francia e Svizzera. Le altre due squadre a podio, infatti, hanno recuperato un po’ di svantaggio nella frazione femminile, senza però riuscire a raggiungere gli azzurri, che hanno chiuso con un tempo complessivo di 51’32”. Solo quarta al traguardo l’Australia, che ha preceduto Germania e Spagna. Continua nel migliore dei modi il Mondiale di ciclismo per l’Italia, che dopo gli argenti di Ganna nella cronometro individuale e di Milesi nella crono U23, si aggiudica anche il primo oro.