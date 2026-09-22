Red Bull Cliff Diving: a Polignano a Mare la finale 2026

Il legame con il territorio

Ciò che ogni anno rende possibile questo spettacolo è la sinergia con il territorio: l’imperdibile tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series è realizzata in collaborazione con Regione Puglia, Assessorato al Turismo e Pugliapromozione. L’evento è finanziato nel quadro di Puglia Regione Europea dello Sport, con Accordo di Coesione Puglia/POC 2021-2027, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione, linea 03.02 “Turismo e ospitalità”: Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche, e si preannuncia come sempre un concentrato di energia, sorpresa ed emozione.

L'evento vede anche la partecipazione di Radio Norba, radio partner che per tutto il fine settimana racconterà l’evento dal village allestito in Piazza Modugno.

Fra i partner locali anche Profumi di Polignano, che sarà presente in occasione del Lucky Draw, cerimonia di estrazione dell’ordine di partenza dei diver.



Dove seguire la finale

• Sabato 26 settembre, dalle ore 12.10 - round 1-3 su YouTube @redbullcliffdiving

• Domenica 27 settembre dalle 13:30 diretta TV in chiaro su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre e di Tivùsat, Sky 151) e in streaming su Sportmediaset.it, con il commento in italiano di Marcello Piazzano e Alessandro De Rose, nonché su Red Bull TV, YouTube e redbullcliffdiving.com con il commento internazionale

• Dal 2 ottobre - “More than a Dive”, highlight esteso della tappa, su Red Bull TV e YouTube



Le cose da sapere

• Red Bull Cliff Diving World Series 2026, quinta e ultima tappa - Polignano a Mare (BA), 25-27 settembre

• Programma: venerdì 25, allenamenti e round 1 (ore 17.30 le donne e ore 18 gli uomini); sabato 26, round 2 e 3 (dalle ore 13 in avanti); domenica 27, round 4 e doppia premiazione, sia vincitori di tappa, sia campioni della World Series (dalle ore 13 alle ore 15.30)

• Postazioni: round 1 dal balcone di Amore di Mare; round 2-4 dalle piattaforme sulla terrazza de L'Abbate House

• Altezze: 21 metri per le donne, 27 per gli uomini, con ingresso in acqua a oltre 85 km/h

• In gara 24 atleti, 12 donne e 12 uomini, tra permanenti e wildcard

• Titolo maschile: in palio tra Heslop (68 punti), Lichtenstein (57) e Popovici (55)

• Titolo femminile: già assegnato a Rhiannan Iffland, al decimo titolo; a Polignano insegue la decima vittoria nella stessa località e festeggia la sessantesima partenza in World Series

• Da assegnare il quarto posto fisso per il 2027 sia tra gli uomini che tra le donne

• Italiani in gara: Elisa Cosetti, Andrea Barnaba, Davide Baraldi

• Polignano a Mare ospita la World Series per il tredicesimo anno e la finale per la terza volta (2018, 2021); l'Italia, con 15 tappe, è il Paese più visitato della serie

• Social: @redbullcliffdiving #redbullcliffdiving

• Official performance partner: MIDO Swiss Watches since 1918

• Local partner: Regione Puglia, Radio Norba, Profumi di Polignano