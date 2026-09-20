CICLISMO

Ciclismo, Mondiali: Evenepoel domina la cronometro, Ganna d'argento

L'azzurro rimonta nella seconda metà della prova di Montreal, resistendo sullo strappo conclusivo. Il belga è irraggiungibile e centra il quarto titolo

20 Set 2026 - 21:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Le cronometro sono ancora il terreno di caccia di Remco Evenepoel, che conquista il quarto titolo iridato a Montreal e non si lascia scappare la vittoria. Il belga stabilisce un ritmo semplicemente inarrestabile, chiudendo col tempo di 44'53" e rifilando quasi un minuto a Filippo Ganna. L'azzurro conquista la medaglia d'argento, resistendo al rientro di Paul Seixas: secondo il nostro portacolori (+57"), terzo il francese (+1'13").

Partenza e arrivo a Montreal, 39km con un paio di saliscendi e uno strappo finale al 6.1%. Il percorso dei Mondiali era disegnato per il poker iridato di Remco Evenepoel e il belga non ha assolutamente deluso: dominio e titolo conquistato per il belga. Il campione olimpico, che avrà una grande chance anche nella prova in linea, effettua una prova semplicemente perfetta, rendendolo imprendibile. Imprendibile anche per Filippo Ganna, che chiude a poco meno di un minuto con una grande rimonta nella seconda metà del tracciato: decimo dopo il primo intermedio, l'azzurro rimonta su Seixas e sullo svedese Soderqvist, resistendo anche sullo strappo conclusivo. L'azzurro sblocca così i Mondiali dell'Italia, con la prima medaglia e un argento conquistato superando il giovane talento francese. Evenepoel trionfa col tempo di 44'53" e nessuno si avvicina al suo ritmo e al suo passo, con una media oraria da 52.4km/h. Filippo Ganna è secondo con un ritardo di 57", Paul Seixas sorprende tutti e chiude terzo a 1'13". Belgio, Italia e Francia sul podio, con Evenepoel che domina ancora e cala il poker, aspettando la prova su strada.

ciclismo
mondiali
ganna

Ultimi video

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

00:22

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

02:26
beast

Russell Crowe porta le MMA e l'ottagono al cinema: il trailer di Beast

01:34
Torneo di Viareggio

Torneo di Viareggio

01:30
EA7 World Legends Tour

EA7 World Legends Tour

01:45
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio su "caso" Malagò: "Ci muoveremo con cautela"

00:34
MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

02:00
DICH PELLACANI GIORNATA SPORT ITALIANO DICH

Pellacani: "Ho messo a fuoco le 5 medaglie"

01:39
DICH DE SANTIS PRES PARALIMPICO DICH

De Santis: "Siamo un esempio. Un'atleta lo è a prescindere"

02:12
DICH DERKACH SPORT ITALIANO MONDO DICH

Daryia Derkach: "La mia una stagione fantastica"

01:00
Il clamoroso ritorno

Il clamoroso ritorno

01:32
Tamberi in cima al mondo

Tamberi in cima al mondo

02:15
MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

I più visti di Ciclismo

Strade Bianche: trionfo Pidcock, battuti Madouas e Benoot

de Kleijn sorprende tutti in volata: sua la Milano-Torino

Roglic fa tripletta alla Tirreno-Adriatico e ipoteca la vittoria finale

Ganna domina la cronometro d'apertura, distacchi-monstre per tutti

Tirreno-Adriatico: Roglic vince a Tortoreto, il tedesco Kamna nuovo leader

Philipsen, che volata autoritaria. Ganna sempre azzurro

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:07
Sabalenka a San Siro per Milan-Lecce: Cardinale le regala la maglia rossonera
21:55
Milan-Lecce, le foto della sfida
Cristiano Jr, tale padre tale figlio
21:48
Cristiano Jr, tale padre tale figlio
21:32
Ganna è d'argento nella crono mondiale, dominio Evenepoel che fa poker d'oro
21:29
Il Pisa costringe il Mantova al pareggio, il Sudtirol lo aggancia al secondo posto