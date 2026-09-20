Ciclismo, Mondiali: Evenepoel domina la cronometro, Ganna d'argento

Partenza e arrivo a Montreal, 39km con un paio di saliscendi e uno strappo finale al 6.1%. Il percorso dei Mondiali era disegnato per il poker iridato di Remco Evenepoel e il belga non ha assolutamente deluso: dominio e titolo conquistato per il belga. Il campione olimpico, che avrà una grande chance anche nella prova in linea, effettua una prova semplicemente perfetta, rendendolo imprendibile. Imprendibile anche per Filippo Ganna, che chiude a poco meno di un minuto con una grande rimonta nella seconda metà del tracciato: decimo dopo il primo intermedio, l'azzurro rimonta su Seixas e sullo svedese Soderqvist, resistendo anche sullo strappo conclusivo. L'azzurro sblocca così i Mondiali dell'Italia, con la prima medaglia e un argento conquistato superando il giovane talento francese. Evenepoel trionfa col tempo di 44'53" e nessuno si avvicina al suo ritmo e al suo passo, con una media oraria da 52.4km/h. Filippo Ganna è secondo con un ritardo di 57", Paul Seixas sorprende tutti e chiude terzo a 1'13". Belgio, Italia e Francia sul podio, con Evenepoel che domina ancora e cala il poker, aspettando la prova su strada.