Mondiali Ciclismo: Ganna delude nella crono, è solo settimo

MONDIALI CICLISMO

La Guazzini è d'oro nella categoria Under 23

© Getty Images Non riesce a riscrivere la storia Filippo Ganna ai Mondiali di ciclismo di Wollongong, in Australia. Nella prima giornata, il campione delle ultime due rassegne iridate a cronometro chiude con il settimo tempo nella gara dominata dal norvegese Tobias Foss: l’azzurro manca così una storica tripletta. Primo oro per l'Italia che arrivato dalla 21enne Vittoria Guazzini nella cronometro Under 23. Una prova impressionante per l'azzurra che ha sfiorato anche il podio elite con il quarto tempo assoluto.

CRONOMETRO FEMMINILE

Fantastica Vittoria Guazzini ai Mondiali di ciclismo in Australia: sulle strade di Wollongong, l’azzurra conquista uno storico oro a cronometro nella categoria under 23. Una prestazione sensazionale per la 21enne toscana, al traguardo col tempo di 45’20’’71 che le vale anche il quarto posto generale nella classifica èlite: “E’ una sensazione incredibile, me ne renderò conto tra qualche giorno. C’è anche un po’ di rammarico per non aver vinto il bronzo nell’èlite, ma ora mi godo questo oro”, le sue parole. Miglior crono assoluto e medaglia d’oro per l’olandese Ellen Van Diijk. Seconda l’australiana Grace Brown, terza la svizzera Marlen Reusser, solo 23esima l’altra italiana in gara Arianna Fidanza.

CRONOMETRO MASCHILE

Filippo Ganna non riesce a firmare uno storico tris a cronometro ai Mondiali di ciclismo in Australia. Il campione delle ultime due edizioni manca una leggendaria tripletta e deve arrendersi alla prestazione super del norvegese Tobias Foss, medaglia d’oro col tempo di 40’02’’780. Sui 34,2 chilometri per le strade di Wollongong, in un tracciato prevalentemente pianeggiante con una sola salita (da ripetere due volte) al 6,7% di pendenza, Ganna non riesce a trovare il ritmo giusto e crolla nel finale arrivando soltanto settimo. Secondo posto per Stefan Kung, terzo Remco Evenepoel.