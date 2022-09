Mondiali 2022, l'Italia è argento nella staffetta a squadre mista

CICLISMO

I due terzetti azzurri totalizzano il tempo di 33'50"09 e chiudono secondi alle spalle della Svizzera. Bronzo all'Australia

© Getty Images L'Italia sfiora l'impresa ai Mondiali di Ciclismo di Wollongong 2022, ma conquista comunque un ottimo argento. I due terzetti, quello maschile con Affini, Sobrero e Ganna e quello femminile con Longo Borghini, Cecchini e Guazzini totalizzano il tempo di 33'50"09, chiudendo alle spalle della Svizzera per soli 2"92 e davanti ai padroni di casa dell'Australia, che si devono accontentare del bronzo. Seconda medaglia per la spedizione azzurra.

Arriva la seconda medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su strada in corso a Wollongong. In Australia, il sestetto azzurro sfiora l'impresa ma chiude seconda alle spalle della Svizzera, conquistando un ottimo argento. Edoardo Affini, Matteo Sobrero, Filippo Ganna, Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini e Vittoria Guazzini (vincitrice della cronometro under 23 femminile) sfoderano un'ottima prestazione: 33'50"09 il tempo complessivo, secondo solo alla squadra elvetica che trionfa in 33'47"17.

In avvio, l'Australia padrona di casa si mette subito davanti a tutte e regge fino alla partenza delle big. La Svizzera totalizza il miglior tempo maschile con Mauro Schmid, Stefan Küng e Stefan Bissegger, anche se l'Italia chiude il primo giro non lontanissima dalla formazione elvetica. Nella seconda parte della prova, le azzurre cercano la rimonta, ma il terzetto femminile perde Cecchini. Nonostante le difficoltà, Longo Borghini e Guazzini trovano una grande rimonta, dimostrandosi più veloci di tutte, anche delle elvetiche Chabbey, Reusser e Koller. Alla fine, però, il tempo complessivo premia la Svizzera.

Il podio, invece, si chiude con l'Australia, terza a +38"40 dai vincitori di giornata. Un piazzamento che arriva anche grazie ai problemi che accusa l'Olanda. Mollema deve subito abbandonare van der Poel e Hoole, poi Van Vleuten cade subito dopo la partenza del terzetto femminile. L'ultimo ostacolo tra i padroni di casa e il bronzo è la Germania, che però chiude a +45"89 dalla Svizzera. Nel medagliere, l'Italia sale a un oro e un argento, agganciando proprio l'Olanda ma subendo il sorpasso degli elvetici.