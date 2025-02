Milano-Sanremo, presentato il percorso dell'edizione 2025: confermata la partenza da Pavia per tre anni

Dopo l'ottimo risultato ottenuto dall'edizione 2024, la Milano-Sanremo è pronta a confermare il proprio percorso in vista della Classicissima di Primavera, in programma il prossimo 22 marzo. La prima Classica Monumento della stagione partirà nuovamente da Pavia confermando il legame con la città lombarda che ospiterà i primi colpi di pedalata della corsa per i prossimi tre anni.