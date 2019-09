La Vuelta prende il via dal San Mames: ciclista belga calcia un rigore

Il mondo del ciclismo si mischia a quello del calcio. La 13a tappa della Vuelta, infatti, ha preso il via con un giro di campo allo stadio San Mames, casa dell'Athletic Bilbao. Alla guida del plotone i tre corridori baschi con la maglia della squadra locale: Jonathan Lastra;Omar Fraile (Astana) e Mikel Bizkarra. Il momento più divertente ha come protagonista il belga Edward Theuns, che ha lasciato gruppo e bicicletta per tirare un calcio di rigore.