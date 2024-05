Jury Chechi ospite di NAMEDSPORT> all’arrivo Del Giro d’italia

© sportmediaset

Jury Chechi sarà ospite di NAMEDSPORT> - azienda di nutrizione sportiva di Named Group e Official Nutrition Partner del Giro d’Italia - domenica 26 maggio a Roma all’arco di arrivo del Giro, in via San Gregorio ai piedi del Colosseo. Il “signore degli anelli”, uno dei più grandi atleti italiani della storia e grande appassionato di ciclismo - tanto da essersi recentemente qualificato ai mondiali senior master - sarà all’arrivo della 21esima e ultima tappa della celebre corsa, valevole come prova dell’UCI WORLD TOUR 2024. Alle 17.00 l’oro olimpico sarà sul palco del Giroland, villaggio del Giro d’Italia a Piazza del Popolo, per poi spostarsi nell’hospitality NAMEDSPORT> e assistere agli ultimi passaggi della gara e celebrare il vincitore.